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МВС України не знайшло доказів
того, що Луценка побили міліц

МВС України не знайшло доказів того, що Луценка побили міліц
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2014 14:57

  SMOKE написав:Такое имеет место быть. Но нужно же и объективности придерживатся. Не знаю про энциклопедию, но Луценко, который сел и Луценко , который вышел - это два разных человека. А был период -он вообще хреново выглядел, резко похудел и зеленого цвета. Так что не думаю, что там у него был санаторий.

Если быть объективным, то Луценко до 2005 года и после 2005 года, тоже два разных человека. На казенной должности такое лицо отъел ...
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2014 15:42

Re: МВС України не знайшло доказів того, що Луценка побили м

  prodigy написав:жена Юги сказала, что он был не пьян просто вырил 400грамм ГИВАЛЕКСА

Так, срочно, где можно купить тонну Гивалекса?! А лучше две!!?
sergio1969
 
 
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2014 16:41

http://www.pravda.com.ua/news/2014/01/14/7009533/ ось їм докази - нехай дивляться.

ЗІ: сподіваюсь синіх ботів на порталі я не сильно цим посиланням розстроїв?
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2014 16:57

Re: МВС України не знайшло доказів того, що Луценка побили м

А это, выходит, подделка.

http://www.youtube.com/watch?annotation ... MFHegpQLTs
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2014 11:42

Та його напевно простий хлоп з майдану влупив за те що багато при дітях матюкався та пашталакав. СЛАВА ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ !
евробомжара
 
 
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2024 13:03

Re: МВС України не знайшло доказів того, що Луценка побили м

як прикро
deanrol1
 
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