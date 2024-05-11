|
|
|
МВС України не знайшло доказів того, що Луценка побили міліц
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 січ, 2014 14:57
SMOKE написав:
Такое имеет место быть. Но нужно же и объективности придерживатся. Не знаю про энциклопедию, но Луценко, который сел и Луценко , который вышел - это два разных человека. А был период -он вообще хреново выглядел, резко похудел и зеленого цвета. Так что не думаю, что там у него был санаторий.
Если быть объективным, то Луценко до 2005 года и после 2005 года, тоже два разных человека. На казенной должности такое лицо отъел ...
-
usrfrm
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 3909
- З нами з: 16.11.08
- Подякував: 2902 раз.
- Подякували: 574 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 січ, 2014 15:42
prodigy написав:
жена Юги сказала, что он был не пьян просто вырил 400грамм ГИВАЛЕКСА
Так, срочно, где можно купить тонну Гивалекса?! А лучше две!!?
-
sergio1969
-
-
-
-
-
Додано: Вів 14 січ, 2014 16:41
http://www.pravda.com.ua/news/2014/01/14/7009533/ ось їм докази - нехай дивляться.
ЗІ: сподіваюсь синіх ботів на порталі я не сильно цим посиланням розстроїв?
-
monach
-
-
- Повідомлень: 224
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 14 січ, 2014 16:57
-
Free
-
-
- Повідомлень: 2371
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 447 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 січ, 2014 11:42
Та його напевно простий хлоп з майдану влупив за те що багато при дітях матюкався та пашталакав. СЛАВА ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ !
-
евробомжара
-
-
-
-
-
Додано: Пон 19 сер, 2024 13:03
як прикро
-
deanrol1
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 19.08.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|