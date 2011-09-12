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Обмен Дойчмарок

Обмен Дойчмарок
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2015 13:24

Есть 50 Дочмарок, неподскажите где можно обменять или продать? и какой тариф?
bugaenko22
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2015 16:53

bugaenko22

покупка всех валют,покупаем дойчмарки и валюты вышедшие из обращения
Киев
097 564-20-60
093 224-20-70
066 305-64-16
Обмен валют Киев
automik
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2015 12:30

  automik написав:bugaenko22

покупка всех валют,покупаем дойчмарки и валюты вышедшие из обращения
Киев
097 564-20-60
093 224-20-70
066 305-64-16
Обмен валют Киев
automik
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Повідомлень: 207
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2017 21:37

продам дойчмарки

nasko продам дойчмарки Можно уточнить курс и как с вами можно связаться? igor_pochta@ukr.net-моя почта
Titomirov
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2017 21:13

обмен дойчмарок

nasko Правильно ли я понял, что вы можете поменять мои дойчмарки на евро или гривну? Если да, пишите igor_pochta@ukr.net
Titomirov
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:23

Re: Обмен Дойчмарок

Обменяю на гривну обиходные монеты, которые не принимают банки и обменники: евро монеты/евроценты, американские и канадские доллары (центы), швейцарские франки (раппены), фунты (пенни, пенсы), польские злотые (гроши) после 1991г.выпуска, чешские и норвежские кроны, израильские шекели, хорватские куны, румынские леи, болгарские левы, и другие монеты (бумажные купюры) мира.
Также покупаю вышедшие из оборота дойчмарки (пфеннинги), литовский лит и латвийский лат, британские и шотландские бумажные фунты, шведские кроны.
067 352 8773
comer
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 23:01

здравствуйте. у меня есть банкнота 100 дойчмарок. 1996 года. интересует ?
valeria_turina
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 15:43

Добрый день!

На постоянной основе куплю дойч марки, гульдены, а также любую другую экзотическую валюту, которая осталась после поездок - вышедшие из обращения фунты (в том числе островные), шиллинги, канадские, новозеландские доллары и многое другое.

Звоните, принимаем все.

ноль67-403-3173
mest_net
 
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  #<12
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