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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 лип, 2015 13:24
Есть 50 Дочмарок, неподскажите где можно обменять или продать? и какой тариф?
Додано: Сер 19 сер, 2015 16:53
bugaenko22
покупка всех валют,покупаем дойчмарки и валюты вышедшие из обращения
Киев
097 564-20-60
093 224-20-70
066 305-64-16
Обмен валют Киев
Додано: Нед 20 гру, 2015 12:30
Обмен валют Киев
Додано: Пон 13 лют, 2017 21:37
продам дойчмарки
nasko продам дойчмарки Можно уточнить курс и как с вами можно связаться? igor_pochta@ukr.net-моя почта
Додано: Вів 14 лют, 2017 21:13
обмен дойчмарок
nasko Правильно ли я понял, что вы можете поменять мои дойчмарки на евро или гривну? Если да, пишите igor_pochta@ukr.net
Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:23
Re: Обмен Дойчмарок
Обменяю на гривну обиходные монеты, которые не принимают банки и обменники: евро монеты/евроценты, американские и канадские доллары (центы), швейцарские франки (раппены), фунты (пенни, пенсы), польские злотые (гроши) после 1991г.выпуска, чешские и норвежские кроны, израильские шекели, хорватские куны, румынские леи, болгарские левы, и другие монеты (бумажные купюры) мира.
Также покупаю вышедшие из оборота дойчмарки (пфеннинги), литовский лит и латвийский лат, британские и шотландские бумажные фунты, шведские кроны.
067 352 8773
Додано: Чет 05 кві, 2018 23:01
здравствуйте. у меня есть банкнота 100 дойчмарок. 1996 года. интересует ?
Додано: Вів 22 тра, 2018 15:43
Добрый день!
На постоянной основе куплю дойч марки, гульдены, а также любую другую экзотическую валюту, которая осталась после поездок - вышедшие из обращения фунты (в том числе островные), шиллинги, канадские, новозеландские доллары и многое другое.
Звоните, принимаем все.
ноль67-403-3173
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