Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)

Есть же офера на ПФТС:
— 3910 бумаг по 580 гривен
— 230 бумаг по 560 гривен
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 19 гру, 2019 10:13
Есть же офера на ПФТС:
— 3910 бумаг по 580 гривен
— 230 бумаг по 560 гривен
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Вів 28 січ, 2020 15:06
zoyked не все быстро. на это потребуется время. я бы посоветовал найти юриста, чтобы вас никто не обманул.
Додано: Вів 28 січ, 2020 16:21
boginjaolga смотря какой срок давности. не сильно рассчитывайте на прибыль
Додано: Чет 06 лют, 2020 12:06
DNON
Друзья, есть 2012шт. DNON. Стоит продавать или держать? Текущая оценка в 300грн. актуальная?
Додано: Чет 06 лют, 2020 12:32
Купить могут попредлагать гривен так по 200, а может и ниже. Это в текущий момент времени.
На Вашем месте я бы держал, пакетик то не плохой)
на самом деле, я и держу)))
По моим ощущениям, сейчас акции находятся ближе к их "дну"
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