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Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 09 вер, 2020 16:21
Продам акції KRAZ 380000 штук, SHCHZ 10000 штук, пропозиції на пошту nicksnitko01@gmail.com
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nicksnitko01
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Додано: Сер 09 вер, 2020 21:38
nicksnitko01
вы бы цены выкладывали а то может вы хотите цены 2007 года...
интересует
sorn/almk
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vladislavlvov
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