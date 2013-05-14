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Покупка/Продажа ЦБ
(акции, облигации и т.д.)

Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 73747576
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:21

Продам акції KRAZ 380000 штук, SHCHZ 10000 штук, пропозиції на пошту nicksnitko01@gmail.com
nicksnitko01
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 20:38

nicksnitko01
вы бы цены выкладывали а то может вы хотите цены 2007 года...

интересует
sorn/almk
vladislavlvov
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Повідомлень: 2399
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:17

акции украинских облэнерго

Куплю акции любых украинских облэнерго по хорошей цене.
Предложения с номером телефона на 203030@i.ua
borovik
 
Повідомлень: 7
З нами з: 01.10.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:56

акции dogz

Продам 500 000 донецкоблгаз
Предложения на почту ua-capital@ukr.net
ua-capital
 
Повідомлень: 11
З нами з: 12.02.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 00:24

Продам акции

Продам:
Житомирський маслозавод 10000 шт по 1.5/шт
Нижнеднепровский трубный завод 13000 шт по 0.1/шт
Запорожский ферросплавный завод 50000 шт по 0.05/шт
Донецкоблгаз 12500 шт по 0.01/шт
Алчевский метвллургический комбинат 3400000 шт по 0.001/шт
По всем вопросам прошу обращаться на vasa520268@gmail.com
vasa520268
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Повідомлень: 1
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:50

vasa520268

Похоже на сбор e-mail адресов , Цены нереально дешевые . Житомирский маслозавод давно сквизанули .
AA+
V$Epropalo
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 11:19

  V$Epropalo написав:vasa520268

Похоже на сбор e-mail адресов , Цены нереально дешевые . Житомирский маслозавод давно сквизанули .


очень похоже на кликандрея, персонажа, который года два назад будоражил тут форумчан заманчивыми предложениями.
sansey
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