Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 09 вер, 2020 15:21
Продам акції KRAZ 380000 штук, SHCHZ 10000 штук, пропозиції на пошту nicksnitko01@gmail.com
Додано: Сер 09 вер, 2020 20:38
nicksnitko01
вы бы цены выкладывали а то может вы хотите цены 2007 года...
интересует
sorn/almk
Додано: Пон 30 лис, 2020 15:17
акции украинских облэнерго
Куплю акции любых украинских облэнерго по хорошей цене.
Предложения с номером телефона на 203030@i.ua
Додано: Сер 02 гру, 2020 13:56
акции dogz
Продам 500 000 донецкоблгаз
Предложения на почту ua-capital@ukr.net
Додано: Сер 30 гру, 2020 00:24
Продам акции
Продам:
Житомирський маслозавод 10000 шт по 1.5/шт
Нижнеднепровский трубный завод 13000 шт по 0.1/шт
Запорожский ферросплавный завод 50000 шт по 0.05/шт
Донецкоблгаз 12500 шт по 0.01/шт
Алчевский метвллургический комбинат 3400000 шт по 0.001/шт
По всем вопросам прошу обращаться на vasa520268@gmail.com
Додано: Сер 30 гру, 2020 10:50
vasa520268
Похоже на сбор e-mail адресов , Цены нереально дешевые . Житомирский маслозавод давно сквизанули .
AA+
Додано: Сер 30 гру, 2020 11:19
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