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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 12 лют, 2021 12:00
Re: Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
Продам LUAZ
Додано: Вів 23 лют, 2021 09:50
акции dogz
Продам 400 000 донецкоблгаз
Предложения на почту ua-capital@ukr.net
Додано: Вів 02 бер, 2021 05:11
Куплю облэнерго:
PREN по 4,0 грн/акция
LVON по 2,6 грн./акция
HMON по 2,6 грн./акция
TOEN по 1,5 грн./акция
VIEN по 125 грн./акция
Пишите сюда inbox.sprt@gmail.com
Додано: Суб 13 бер, 2021 11:32
Re: Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
Здравствуйте. Есть акции Днепротяжмаш. Подскажите как их можно куда-то пристроить?
Додано: Сер 12 тра, 2021 11:10
Куплю облэнерго
Куплю акции любых украинских облэнерго по хорошей цене.
Предложения с номером телефона на ux.23@ukr.net
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