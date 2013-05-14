RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Покупка/Продажа ЦБ
(акции, облигации и т.д.)

Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 75767778
Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 12:00

Re: Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)

Продам LUAZ
user412
 
Повідомлень: 546
З нами з: 21.10.10
Подякував: 205 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 лют, 2021 09:50

акции dogz

Продам 400 000 донецкоблгаз
Предложения на почту ua-capital@ukr.net
ua-capital
 
Повідомлень: 13
З нами з: 12.02.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 05:11

Куплю облэнерго:
PREN по 4,0 грн/акция
LVON по 2,6 грн./акция
HMON по 2,6 грн./акция
TOEN по 1,5 грн./акция
VIEN по 125 грн./акция

Пишите сюда inbox.sprt@gmail.com
sansey
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1360
З нами з: 24.12.11
Подякував: 1149 раз.
Подякували: 668 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 бер, 2021 11:32

Re: Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)

Здравствуйте. Есть акции Днепротяжмаш. Подскажите как их можно куда-то пристроить?
sergia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 158
З нами з: 14.12.20
Подякував: 68 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 11:10

Куплю облэнерго

Куплю акции любых украинских облэнерго по хорошей цене.
Предложения с номером телефона на ux.23@ukr.net
borovik
 
Повідомлень: 10
З нами з: 01.10.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 75767778
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акции АК "Киевреконструкция"
ZVI » Вів 14 тра, 2013 12:49
3 7477
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 лис, 2020 21:32
roma1nch1
американские акции более предсказуемыми, чем российские
GennaFRUN » Вів 05 лис, 2019 11:05
2 20989
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лис, 2019 18:51
St/2
Актуальны ли именные акции и сертификат "КИЕВСКАЯ РУСЬ"
elena_serdyuk_87 » Пон 01 лип, 2019 17:12
1 20845
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лип, 2019 21:51
vladislavlvov

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.