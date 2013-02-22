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Покупка/Продажа ЦБ
(акции, облигации и т.д.)

Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 76777879
Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 17:03

  Yuri_Z написав:Посл. обращение 22.02.2013 по цене 0,53
http://www.ux.ua/ua/marketdata/issueresults.aspx
87 шт. * 0,53 = 46,11 грн. :mrgreen:


купляю :)
greenozon
 
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З нами з: 01.06.14
Подякував: 396 раз.
Подякували: 1558 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 15:03

BAVL , UGZB

Куплю BAVL - 0,30 , UGZB - 0,70 и другие бумаги . Предлагайте в личку
V$Epropalo
 
Повідомлень: 1132
З нами з: 10.09.10
Подякував: 225 раз.
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