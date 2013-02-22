Покупка/Продажа ЦБ (акции, облигации и т.д.)

Yuri_Z написав:Посл. обращение 22.02.2013 по цене 0,53
http://www.ux.ua/ua/marketdata/issueresults.aspx
87 шт. * 0,53 = 46,11 грн.
купляю
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 23 вер, 2021 16:03
купляю
Додано: Суб 06 січ, 2024 14:03
BAVL , UGZB
Куплю BAVL - 0,30 , UGZB - 0,70 и другие бумаги . Предлагайте в личку
Додано: Вів 06 лют, 2024 16:25
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|