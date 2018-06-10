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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Додано: Вів 18 лют, 2014 16:07
Красивая купюра с красивым серийным номером
Продам купюру 500 гривен с номером ЛД 8886888 . Цена договорная
Востаннє редагувалось Olenki2 в Вів 18 лют, 2014 17:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 лют, 2014 16:41
Re: Красивая купюра с красивым серийным номером
Шановна Olenki2!
Уточніть, будь ласка ,продаєте,ціна фото?!
З повагою,Ірина
Додано: Вів 18 лют, 2014 18:34
Re: Красивая купюра с красивым серийным номером
Понты неистребимы
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Чет 14 гру, 2017 20:22
Есть купюры 100 грн СГ 5859859
100 грн ЗИ 8282820
50 грн ФЖ 2222250
50 грн УП 1899981
По вопросам dobrikv@meta.ua
Додано: Чет 17 січ, 2019 20:10
10гр цє8070708
10гр цє8070708 сколько может стоить и может кого то интересует.
Додано: Сер 11 вер, 2019 09:46
Красивые купюры
В наличии две купюры
Номинал 20 гривен ЧА1777777
Номинал 10 гривен ХЕ7777977
Фото чуть позже. Цена договорная
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