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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Південний

Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9899100101

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 2.9 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
41
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
26
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Вів 23 лют, 2021 07:46

Был вчера в банке(закончился депозит валютный, забрал часть налом, часть переложил). Заодно спросил про эти "25 грн комиссии".
Ответ: к картам под депозит это отношения не имеет. Это для зарплатных (дальше не слушал).

Прикольненько банк к себе на зарплатный проект заманивает :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лют, 2021 07:50

  Искатель написав:Был вчера в банке(закончился депозит валютный, забрал часть налом, часть переложил). Заодно спросил про эти "25 грн комиссии".
Ответ: к картам под депозит это отношения не имеет. Это для зарплатных (дальше не слушал).

Прикольненько банк к себе на зарплатный проект заманивает :)

Еще и в минус карты загоняет
VetalUA
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Повідомлення Додано: Суб 06 бер, 2021 18:14

Re: Південний

От скуки заглянул в web-банкинг и внезапно для себя увидел в выписке за февраль овердрафт -20 грн по дебетке к депозиту за четыре снятия налички в банкомате, других расходных операций в феврале не было
Комісія за зняття готівки в АТМ -5,00 UAH

Был уверен, что комиссия на снятие наличных для карт, выпущенных к депозиту, не должна применяться. Это же днище полное, а не банк.
Intento
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 бер, 2021 18:20

  Intento написав:От скуки заглянул в web-банкинг и внезапно для себя увидел в выписке за февраль овердрафт -20 грн по дебетке к депозиту за четыре снятия налички в банкомате, других расходных операций в феврале не было
Комісія за зняття готівки в АТМ -5,00 UAH

Был уверен, что комиссия на снятие наличных для карт, выпущенных к депозиту, не должна применяться. Это же днище полное, а не банк.

Пишите жалобу в НБУ онлайн. Найдёте у них на сайте. Это работает, ждать не долго.
Платить им точно не надо.
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 бер, 2021 18:34

  Intento написав:От скуки заглянул в web-банкинг и внезапно для себя увидел в выписке за февраль овердрафт -20 грн по дебетке к депозиту за четыре снятия налички в банкомате, других расходных операций в феврале не было
Комісія за зняття готівки в АТМ -5,00 UAH

Был уверен, что комиссия на снятие наличных для карт, выпущенных к депозиту, не должна применяться. Это же днище полное, а не банк.

А шо в тарифах?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 бер, 2021 19:44

Re: Південний

  Квесторе_поверніться написав:А шо в тарифах?
Полчаса пытался разобраться, но там черт ногу сломит. У меня карта к депозиту древняя, с 2019 года, какой это теперь тариф, так и не понял точно. Раньше давали 5 бесплатных снятий в любом украинском банкомате и это все время работало и более-менее устраивало. Походу или с февраля что-то поменялось, или глюк системы.

upd:
Звонок на горячку прояснил ситуацию:
Тарифный план этой карты перевели в "Стартовый", а тип карты стал "Для отримання доходів"-"Картка для виплат"
Соответственно, по новым тарифам снятие в украинских банкоматах теперь наказывается 5 гривнями.
Оце покращили, так покращили! (с)
По окончанию срока депозита - однозначно на выход: в банке и так плюшек не было, а теперь еще и должен остаешься.
Intento
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 бер, 2021 22:04

  Intento написав:
  Квесторе_поверніться написав:А шо в тарифах?
Полчаса пытался разобраться, но там черт ногу сломит. У меня карта к депозиту древняя, с 2019 года, какой это теперь тариф, так и не понял точно. Раньше давали 5 бесплатных снятий в любом украинском банкомате и это все время работало и более-менее устраивало. Походу или с февраля что-то поменялось, или глюк системы.

upd:
Звонок на горячку прояснил ситуацию:
Тарифный план этой карты перевели в "Стартовый", а тип карты стал "Для отримання доходів"-"Картка для виплат"
Соответственно, по новым тарифам снятие в украинских банкоматах теперь наказывается 5 гривнями.
Оце покращили, так покращили! (с)
По окончанию срока депозита - однозначно на выход: в банке и так плюшек не было, а теперь еще и должен остаешься.

А ше 10 грн деруть за запит залишку по карті на теплій лінії. :shock:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:08

Re: Південний

Переводил со своей зарплатной карты на зарплатную другого сотрудника (100грн). С меня сняло 2 грн, с приемника 0.5%. Не годный вариант. Как без комиса перевести деньги с зарплатки на другой банк? Тянуть Приватом, тянуть моней,другие варианты? Я так понимаю,если толкать пивденным--будет комис?
Golf_streem
 
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  #<1 ... 9899100101
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