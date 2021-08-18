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Південний

Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 99100101102

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 2.9 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
41
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
26
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 19:38

  zoawlhxc написав:
Повідомляємо про зміни з 05.05.2021 тарифів на депозитарні послуги Акціонерний банк "Південний"

кто в курсе что поменялось?

Плата за открытие счета в ценных бумагах возросла с 100 грн. до 250 грн. Другие изменения, ИМХО, несущественны. В основном изменения относятся к нерезам.
AlexTk
2
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 20:53

  AlexTk написав:
  zoawlhxc написав:
Повідомляємо про зміни з 05.05.2021 тарифів на депозитарні послуги Акціонерний банк "Південний"

кто в курсе что поменялось?

Плата за открытие счета в ценных бумагах возросла с 100 грн. до 250 грн. Другие изменения, ИМХО, несущественны. В основном изменения относятся к нерезам.

когда успело подорожать до 100?было 50
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 09:46

  Intento написав:
  Golf_streem написав:Как без комиса перевести деньги с зарплатки на другой банк? Тянуть Приватом, тянуть моней,другие варианты?
Тянул с него пумбом и моней - комиса не было.
Другие варианты - ножками до банкомата пивня, если рядом, а затем скормить бумагу в тумбу на нужный банк/сервис.
Пивень скурвился сильно, за каждый чих мзду требует теперь.


Наверное не от хорошей жизни.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 18:39

Re: Південний

Пивень внезапно решил провести покращення

8 липня 2021 року Акціонерний банк "Південний" зняв обмеження, які діяли на перекази між картками.

Так, скасовано ліміти для операцій з переказу коштів з карток банку "Південний" на картки банку "Південний", а також на картки інших банків у розмірі:
- 9 000 грн за 1 операцію;
- 29 999 грн на добу.

Дізнатися більше про ліміти, встановлені за платіжними картками, ви можете у відповідному розділі на сайті - https://bank.com.ua/tarifi
Intento
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 08:35

  Intento написав:Пивень внезапно решил провести покращення

8 липня 2021 року Акціонерний банк "Південний" зняв обмеження, які діяли на перекази між картками.

Так, скасовано ліміти для операцій з переказу коштів з карток банку "Південний" на картки банку "Південний", а також на картки інших банків у розмірі:
- 9 000 грн за 1 операцію;
- 29 999 грн на добу.

Дізнатися більше про ліміти, встановлені за платіжними картками, ви можете у відповідному розділі на сайті - https://bank.com.ua/tarifi


Больше пока нет прорывов?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 12:35

Re: Південний

Да какие там прорывы... вниз разве что, под плинтус.
Ушел я с пивня, нет в нем ничего интересного.
Intento
 
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  #<1 ... 99100101102
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