Golf_streem написав:Как без комиса перевести деньги с зарплатки на другой банк? Тянуть Приватом, тянуть моней,другие варианты?
Тянул с него пумбом и моней - комиса не было. Другие варианты - ножками до банкомата пивня, если рядом, а затем скормить бумагу в тумбу на нужный банк/сервис. Пивень скурвился сильно, за каждый чих мзду требует теперь.
Сотрудничаю с Пивденным уже 4 месяц и до сих пор не возникало никаких серьезных проблем. Я обратился в банк за кредитом на год, выплачиваю нужную сумму в сроки. Сотрудники банка всегда готовы помочь с любыми вопросам, проблемы не игнорируются и работники очень вежливые. Думаю, Пивденный - это про взаимное сотрудничество. Приятно обращаться к профессионалам, которые качественно выполняют свою работу.
bostik777 написав:Сотрудничаю с Пивденным уже 4 месяц и до сих пор не возникало никаких серьезных проблем. Я обратился в банк за кредитом на год, выплачиваю нужную сумму в сроки. Сотрудники банка всегда готовы помочь с любыми вопросам, проблемы не игнорируются и работники очень вежливые. Думаю, Пивденный - это про взаимное сотрудничество. Приятно обращаться к профессионалам, которые качественно выполняют свою работу.
Описание продукта с ссылкой на сайт банка, да и отделение укажите где сверх усилия проявляют