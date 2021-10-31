Добрый день.У вас есть премиальная карточка со льготным периодом под 0,01%, предлагается кредит на покупку автомобиля в размере 80% стоимости транспортного средства, который выплачивается течение 7 лет. Подскажите возможно ли будет погашение досрочное,например за 2-3 года?Как тогда по процентам?
9IvanIvanich9 написав:Добрый день.У вас есть премиальная карточка со льготным периодом под 0,01%, предлагается кредит на покупку автомобиля в размере 80% стоимости транспортного средства, который выплачивается течение 7 лет. Подскажите возможно ли будет погашение досрочное,например за 2-3 года?Как тогда по процентам?
если хотите чтобы вас не взули - нужно закончить начальный курс школьной алгебры и вооружиться листиком, экселькой и здравым смыслом