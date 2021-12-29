|
|
|
Південний
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лис, 2021 13:29
viorabdylam111 написав:
Добрий день. Забув картку у банкоматі. Вже позвонив на гарячу лінію і заблокував її. А скільки тепер буде стоять отримать нову картку Мастеркард Платінум.?
ну, братан, ты попал (с)
вообще по картам интереная политика: одни взувают при потере обычной, но не взувают за крдитную, другие - наоборот, есть конечно исключения в обе стороны - взувают / не взувают в любом варианте
P.s. у Пивня платинум гривен 300 будет переоформить
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3303
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 265 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 лис, 2021 18:18
Здраствуйте. Позвонил на бесплатную гарячую линиу узнать остаток по карте. И у меня сняли со счета 2 грн. Это что комисия тепер есть за проверку счета?
-
ivanNaVi1
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 23.11.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 лис, 2021 08:32
ivanNaVi1 написав:
Здраствуйте. Позвонил на бесплатную гарячую линиу узнать остаток по карте. И у меня сняли со счета 2 грн. Это что комисия тепер есть за проверку счета?
Є в тарифах таке бізобразіє.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 38223
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1918 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 лис, 2021 09:02
ivanNaVi1 написав:
Позвонил на бесплатную гарячую линиу узнать остаток по карте. И у меня сняли со счета 2 грн
Плата за нежелание пользоваться интернет-банкингом / приложением.
-
Intento
-
-
- Повідомлень: 201
- З нами з: 06.06.16
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 лис, 2021 17:41
З 1 листопада 2021 року в Акціонерному банку "Південний" набирають чинності оновлені тарифи на обслуговування поточних рахунків із використанням платіжних карток для клієнтів - фізичних осіб. Основні зміни в тарифах, що діятимуть з 1 листопада 2021 року: З 1 листопада до 31 грудня 2021 року не буде тарифікуватися оформлення, подовження, переоформлення платіжних карток класу Mastercard Platinum, Mastercard World Elite. Випуск бліц-картки до рахунку для власника рахунку або додаткового держателя платіжної картки (не іменної) тарифікується аналогічно з оформленням основної ПК. При цьому прив'язка бліц-картки доступна в будь-який момент (при оформленні, подовженні, переоформленні), якщо клієнт не може чекати на іменну картку до тарифних планів "Базовий", "Стартовий". Введено плату у розмірі 2 грн за кожен запит інформації про залишок коштів на рахунку за допомогою дзвінка у голосовому меню (IVR) до Центру клієнтської підтримки. Змінено умови платіжної системи Visa щодо додаткової перевірки трансакційної активності для карток Visa Platinum і Visa Signature. Щоб мати можливість користуватись удосконаленими сервісами, потрібно мати активну картку і протягом місяця, за останні 30+5 днів, розраховуватись картками Visa Platinum на cуму від 5 000 грн, Visa Signature - на суму від 10 000 грн. Змінено умови платіжної системи Mastercard щодо додаткової перевірки трансакційної активності для карток Mastercard Platinum і Mastercard World Elite. Щоб мати можливість користуватись удосконаленими сервісами, необхідно здійснювати розрахунки на загальну суму не менш ніж 6 000 грн, а з 1 грудня 2021 року - не менш ніж 10 000 грн за останні 30+5 днів. З оновленими тарифами ви можете ознайомитись у розділі тарифів на сайті банку.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 38223
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1918 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 гру, 2021 11:43
Накануне нового года нормальные банки предлагают разные акции. Смотрю здесь совсем глухо, вот жлобы
-
Саня_
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 15.07.21
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 гру, 2021 14:35
В этом банке можно оформить карту с более-менее приличным процентом на остаток своих средств? Чтобы сразу на остаток на карте начисляли или же что-то по типу "Мобильных заощаджень" Ощада? Если да, поделитесь ссылкой на конкретную карту.
Что-то на депозитах становится стремно держать, хочется так положить, чтобы можно было по возможности быстро снять и перевести в доллары
-
harry_
-
-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 29.10.20
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 гру, 2021 12:32
harry_ написав:
В этом банке можно оформить карту с более-менее приличным процентом на остаток своих средств? Чтобы сразу на остаток на карте начисляли или же что-то по типу "Мобильных заощаджень" Ощада? Если да, поделитесь ссылкой на конкретную карту.
Что-то на депозитах становится стремно держать, хочется так положить, чтобы можно было по возможности быстро снять и перевести в доллары
нет такого продукта тут нет
за сало тут не платят.
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38283
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 6092 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|