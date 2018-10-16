Представник банку! Прошу Вас про допомогу!!!, так як тричі зверталась до кол-центру, третій раз склали запит і все. Моя проблема в тому, що я 07.10 поповнила свою карту ВІКЕНД з мобільного додатку Монобанку на суму 2300 грн. Гроші досі не провелись і мені не доступні. Кожен день звертаюсь в чат, в кол-центр, лише створюють наступну заявку і все, грошей немає. Зареєструвалась тут, бо не знаю як вирішити цю проблему. Маю надію, що Ви можете допомогти.
madleeva-tn написав:Представник банку! Прошу Вас про допомогу!!!, так як тричі зверталась до кол-центру, третій раз склали запит і все. Моя проблема в тому, що я 07.10 поповнила свою карту ВІКЕНД з мобільного додатку Монобанку на суму 2300 грн. Гроші досі не провелись і мені не доступні. Кожен день звертаюсь в чат, в кол-центр, лише створюють наступну заявку і все, грошей немає. Зареєструвалась тут, бо не знаю як вирішити цю проблему. Маю надію, що Ви можете допомогти.
Зверніться в монобанк,щоб надали документ що гроші відправлені,після цього передайте документ із заявою в тас.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
2XL написав:Была Плативка, в заблокированном виде и пропала. Хотел новую сделать - в отделении даже счёт не видят, как закрыт. Хотя три года не прошло и в ИБ счёт виден.
Якщо 3 місяці не було активності, картка блокується "з міркувань безпеки". Її можна розблокувати через КЦ або ТАС24. Якщо картка довго заблокована, вони за якийсь час її закривають (точно не скажу, скільки має пройти). Якщо вона вам все ж потрібна, ви завжди можете відкрити нову - на разі це безкоштовно.
madleeva-tn написав:Представник банку! Прошу Вас про допомогу!!!, так як тричі зверталась до кол-центру, третій раз склали запит і все. Моя проблема в тому, що я 07.10 поповнила свою карту ВІКЕНД з мобільного додатку Монобанку на суму 2300 грн. Гроші досі не провелись і мені не доступні. Кожен день звертаюсь в чат, в кол-центр, лише створюють наступну заявку і все, грошей немає. Зареєструвалась тут, бо не знаю як вирішити цю проблему. Маю надію, що Ви можете допомогти.
Зверніться в монобанк,щоб надали документ що гроші відправлені,після цього передайте документ із заявою в тас.
Судячи з опису проблеми, там був р2р і гроші застряли на клірингу, тому з документом може бути проблема.
madleeva-tn Представнику будуть потрібні ваші персональні дані для того, щоб розібратися у ситуації, а у ПП ви поки писати не зможете, тому краще напишіть їм на info@tascombank.com.ua з описом ситуації, ІПБ, кодом і т.д. або шукайте їх на FB - так буде швидше.
Востаннє редагувалось klug в Сер 17 жов, 2018 12:27, всього редагувалось 1 раз.