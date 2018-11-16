Фантом написав:Уважаемые старожилы подскажите. Если по Б5 достигнут предел 1300 грн. То, начисляться кэшбек перестанет или не перестанет, но вывести его будет нельзя до следующего месяца?
Начисление не останавливается, но в месяц мона вывести только 1300 грязными, в последний рабочий день календарного квартала все обнуляется до 21:00 и после 21:00 начисляется очередной КБ. А в обычном режиме КБ начисляется к 21:00, заявка на списание принимается в опервремя, само списание происходит после 17:00 Лавируйте
Ну а если к примеру, начислено 1325 грн. Или 1100 уже выведено, начислилось ещё 225 грн. То как их вывести? Выведется 1300 остальные переведутся на следующий месяц? Или никак?