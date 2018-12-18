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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 137
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
37
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 10:31

  dengon написав:
  Ferlakur написав:А где ссылка на заявку?

Пробегала ж в теме уже. https://pudracard.tascombank.ua


Только для женщин?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 10:35

  Kevin написав:
  dengon написав:
  Ferlakur написав:А где ссылка на заявку?

Пробегала ж в теме уже. https://pudracard.tascombank.ua


Только для женщин?

С компа рисует дули, что бы воспользоваться ссылкой, перейдите в мобильный режим (F12 в Хроме).
wig
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 10:35

  Kevin написав:
  dengon написав:
  Ferlakur написав:А где ссылка на заявку?

Пробегала ж в теме уже. https://pudracard.tascombank.ua


Только для женщин?

Да, 18+.
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 10:36

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  dengon написав:Тарифы - Б5

Так а 5% на аптеки?
wig
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 10:47

  wig написав:
  dengon написав:Тарифы - Б5

Так а 5% на аптеки?

Кредитная PUDRA выпускается по тарифам Б5 со всеми вытекающими в виде стоимости зачисления и/или перевода средств, обслуживания и т.д.
Разница - в дизайне, в категориях кешбека (у Б5 - АЗС и супермаркеты 2%, на остальное - 1%, у PUDRA - 5% на магазины одежды, 3% - на аптеки).
Тарифы на выпуск PUDRA - тут, условия по кешбеку (включая список МСС) - тут.
Востаннє редагувалось sauvignon в Сер 19 гру, 2018 11:06, всього редагувалось 1 раз.
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:00

  sauvignon написав:PUDRA - 5% на магазины одежды, 3% - на аптеки, 1% - на остальное

1% на остальное, судя по вашей ссылке, отсутствует.
3% на аптеки, маловато, конечно. А вот 5% на шмотье позволит уйти в плюс, даже, в Турции.
Уточнение на счет страховок. Не подсовывают?
wig
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:06

  wig написав:1% на остальное, судя по вашей ссылке, отсутствует.

Да, точно, исправил.
  wig написав:
  sauvignon написав:Уточнение на счет страховок. Не подсовывают?

Тут уже нужно уточнять у реальных обладателей карточек, но, осмелюсь предположить, что нет.
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:13

  sauvignon написав:Тут уже нужно уточнять у реальных обладателей карточек, но, осмелюсь предположить, что нет.

В тарифах этот 1% есть. Как отмазываться, если карту привозит курьер, а заявка в с айфона?
wig
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:43

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Карту только в Киеве пока дают? На странице заказа других городов нет
Hack-Stock
 
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