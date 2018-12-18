ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 гру, 2018 10:31
Kevin
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Подякували: 7 раз.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 10:35
Kevin написав:
Только для женщин?
С компа рисует дули, что бы воспользоваться ссылкой, перейдите в мобильный режим (F12 в Хроме).
wig
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Додано: Сер 19 гру, 2018 10:35
Kevin написав:
Только для женщин?
Да, 18+.
sauvignon
Повідомлень: 202
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Додано: Сер 19 гру, 2018 10:36
dengon написав:
Тарифы - Б5
Так а 5% на аптеки?
wig
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Додано: Сер 19 гру, 2018 10:47
wig написав: dengon написав:
Тарифы - Б5
Так а 5% на аптеки?
Кредитная PUDRA выпускается по тарифам Б5 со всеми вытекающими в виде стоимости зачисления и/или перевода средств, обслуживания и т.д.
Разница - в дизайне, в категориях кешбека (у Б5 - АЗС и супермаркеты 2%, на остальное - 1%, у PUDRA - 5% на магазины одежды, 3% - на аптеки).
Тарифы на выпуск PUDRA -
тут
, условия по кешбеку (включая список МСС) -
тут
.
Востаннє редагувалось
sauvignon
в Сер 19 гру, 2018 11:06, всього редагувалось 1 раз.
sauvignon
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Додано: Сер 19 гру, 2018 11:00
sauvignon написав:
PUDRA - 5% на магазины одежды, 3% - на аптеки, 1% - на остальное
1% на остальное, судя по вашей ссылке, отсутствует.
3% на аптеки, маловато, конечно. А вот 5% на шмотье позволит уйти в плюс, даже, в Турции.
Уточнение на счет страховок. Не подсовывают?
wig
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Додано: Сер 19 гру, 2018 11:06
wig написав:
1% на остальное, судя по вашей ссылке, отсутствует.
Да, точно, исправил.
wig написав: sauvignon написав:
Уточнение на счет страховок. Не подсовывают?
Тут уже нужно уточнять у реальных обладателей карточек, но, осмелюсь предположить, что нет.
sauvignon
Повідомлень: 202
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Додано: Сер 19 гру, 2018 11:13
sauvignon написав:
Тут уже нужно уточнять у реальных обладателей карточек, но, осмелюсь предположить, что нет.
В тарифах этот 1% есть. Как отмазываться, если карту привозит курьер, а заявка в с айфона?
wig
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Додано: Сер 19 гру, 2018 11:43
Карту только в Киеве пока дают? На странице заказа других городов нет
Hack-Stock
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