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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2708270927102711

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 23:29

  newbie написав:А Вы несете тут непонятно что и зачем. Кому и чем Вы помогли? Кстати, раз уж представяете себя экспертом по Тасу, то так, к сведению, gsm-инфорирование о выплате % не сообщает, а только о расходных операциях.

А якщо вимкнути емоції, а увімкнути мозок? СМС сповіщення працює і на вхід, і на вихід, але:
    - на момент, коли зайшли відсотки, послуга була підключена, але не активована, бо не була оплачена комісія за користування, тому не прийшло сповіщення про зарахування;
    - система виявила залишок на рахунку, достатній для списання комісії і активації підключеної послуги;
    - система списала комісію, послуга активувалася, про що і надійшло сповіщення. Було б дивно, яки разом з цим сповіщення прийшли і інші, за операціями, що були здійснені у минулому (до активації послуги).
Впродовж наступного місяця будуть приходити повідомлення і про зарахування, і про списання, у томи числі відсотків, якщо до рахунку підв'язані і інші депозити. Чи прийшло б сповіщення про зарахування відсотків уже від цього депозиту у наступному місяці, залежало б від того, чи був би на рахунку до надходження відсотків залишок достатній для списання чергової абонплати за послугу.

У вас не поодинокий випадок самопідключення СМС інформування, і такі історії у ТАСа трапляються періодично. З чим пов'язано не ясно, але на зле відділення я б думав у останню чергу. Як відключити його так, щоб потім можна було щось довести і повернути комісію, я вам вище вже два рази написав, а шепотіли ви у відділенні на вухо дівчині чи хлопцю - це ваша особиста справа і суті відповіді це не змінює.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 06:12

  stas_rst написав:П.С. Зі слів ГЛ, випуск Вікенд припинено, старі картки діють по старих тарифах до дати закінчення. Щодо переоформлення, то не питав, бо Вііки нема. Як наслідок, ніяких халявних не буде, бо й з абонкою 365 уже не видають.
Пудру видають і далі.
Таке от ранкове ...

Немного не понял. А мне карту дали со сроком действия 08/19. Так что, после этой даты я не получу новую? Выходит, я 365 грн заплатил за 4 месяца пользования картой, так, что ли?

P.S. Сам спросил - сам отвечаю. Перезвонил на ГЛ, девушка Алена мне сказала:
1. Да, действительно, в скором времени Weekend оформлять перестанут. Так что, кому нужно, поторопитесь.
2. Карты, оформленные ранее, продолжат действовать. В частности, мне в августе перевыпустят новую.
Т.е. просто не будут выдавать новым (!) клиентам.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 06:19

  Искатель написав:
  stas_rst написав:П.С. Зі слів ГЛ, випуск Вікенд припинено, старі картки діють по старих тарифах до дати закінчення. Щодо переоформлення, то не питав, бо Вііки нема. Як наслідок, ніяких халявних не буде, бо й з абонкою 365 уже не видають.
Пудру видають і далі.
Таке от ранкове ...

Немного не понял. А мне карту дали со сроком действия 08/19. Так что, после этой даты я не получу новую? Выходит, я 365 грн заплатил за 4 месяца пользования картой, так, что ли?

Думаю,що заготовки ще є,переживати не варто
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 06:19

  Искатель написав:
  stas_rst написав:П.С. Зі слів ГЛ, випуск Вікенд припинено, старі картки діють по старих тарифах до дати закінчення. Щодо переоформлення, то не питав, бо Вііки нема. Як наслідок, ніяких халявних не буде, бо й з абонкою 365 уже не видають.
Пудру видають і далі.
Таке от ранкове ...

Немного не понял. А мне карту дали со сроком действия 08/19. Так что, после этой даты я не получу новую? Выходит, я 365 грн заплатил за 4 месяца пользования картой, так, что ли?

Вполне возможно!
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clientage
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