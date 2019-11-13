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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лис, 2019 10:00
Квесторе_поверніться написав:
+ ставлю у виняткових випадках.
Якщо не помиляюсь, під Вашим старим ніком теж тільки один "+".
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Додано: Чет 14 лис, 2019 10:56
Відкрий депо у відділенні за ставкою 17,5%. Виплата відсотків - 2 рази на місяць.
P.S. Почався масовий виніс для депошек під 17,75%, котрі були відкриті рік назад. Зашкварчало, але ж 17,5% - вже замало.
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jay2004
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Додано: Чет 14 лис, 2019 10:57
jay2004 написав:
Відкрий депо у відділенні за ставкою 17,5%. Виплата відсотків - 2 рази на місяць.
P.S. Почався масовий виніс для депошек під 17,75%, котрі були відкриті рік назад. Зашкварчало, але ж 17,5% - вже замало.
Так у ХИ-клиентов Таси 19% до конца лета. Чо суетиться то?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 14 лис, 2019 10:59
clientage написав: jay2004 написав:
Відкрий депо у відділенні за ставкою 17,5%. Виплата відсотків - 2 рази на місяць.
P.S. Почався масовий виніс для депошек під 17,75%, котрі були відкриті рік назад. Зашкварчало, але ж 17,5% - вже замало.
Так у ХИ-клиентов Таси 19% до конца лета. Чо суетиться то?
Але ж не усі жадібні депозитчики - багато хто не відкривав Прибутковий вчасно
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jay2004
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Додано: Чет 14 лис, 2019 12:05
А есть тут кто-нибудь, у кого произошла рассинхронизация частей виики? Горячка сказала, что, оказывается, не у меня одного такая проблема.
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N0mad
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Додано: Чет 14 лис, 2019 12:09
N0mad написав:
А есть тут кто-нибудь, у кого произошла рассинхронизация частей виики? Горячка сказала, что, оказывается, не у меня одного такая проблема.
У меня с прошлой черной пятницы после покупок на розетке.
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Vint
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Додано: Чет 14 лис, 2019 12:40
N0mad написав:
А есть тут кто-нибудь, у кого произошла рассинхронизация частей виики?
Это как?
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mihasik
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