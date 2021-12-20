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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 гру, 2021 14:21
MASolomko написав:
Вот, если бы этот депозит можно было оформить через TAS2U или другим способом удалённо...
Ну у меня отделение рядом с работой - прогуляться на обеде даже полезно
До открытия Пластинка у меня уже должна быть в наличии (виртуальная)? А то давно закрыл...
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Vorlon
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Додано: Чет 16 гру, 2021 15:21
Vorlon написав:
До открытия Пластинка у меня уже должна быть в наличии (виртуальная)?
Необходима карта для получения % и тела депозита. Подходит и Б5. После открытия карту можно через TAS2U переподвязать.
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MASolomko
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:03
подскажите плиз , а под валютообмен доллары внести на виртуалку ,без комиса никак ?
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lincoln2
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:23
lincoln2 написав:
подскажите плиз , а под валютообмен доллары внести на виртуалку ,без комиса никак ?
Можно на Ощадный внести.
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Кащей
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 21:16
Кащей написав: lincoln2 написав:
подскажите плиз , а под валютообмен доллары внести на виртуалку ,без комиса никак ?
Можно на Ощадный внести.
спасибо ! по грн кидал на ощадник СЕПом,после закрытия Вики..а тут дол ввел в ступор,даж забыл про ощадник в валюте...
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lincoln2
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Додано: Вів 21 гру, 2021 11:01
Gln_Vlrn написав:
Уточню, не через ПУМБ онлайн, а только через мобильное приложение
Так ПУМБ онлайн и есть приложение, не?
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ignorabimus
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Додано: Вів 21 гру, 2021 15:46
Vorlon написав: посетитель написав:
А что там по кешбеку по Б5 поменялось? 2% на продукты за кредитные осталось смотрю.Стало 0,5% на всё остальное вместо 1%?
Вы настолько проницательны, что просто нет слов
соррі, уточню - АЗС 2% фсьо ?
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stas_rst
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Додано: Вів 21 гру, 2021 15:53
stas_rst написав: Vorlon написав: посетитель написав:
А что там по кешбеку по Б5 поменялось? 2% на продукты за кредитные осталось смотрю.Стало 0,5% на всё остальное вместо 1%?
Вы настолько проницательны, что просто нет слов
соррі, уточню - АЗС 2% фсьо ?
Нее, по Б5 за кредитные все по-старому, а за свои срубили до 0.5%
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Amethyst
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Додано: Вів 21 гру, 2021 16:31
TASCOMBANK
В т2ю не можливо оплатити абонплату по теплопостачанню, хоча сама послуга присутня.
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