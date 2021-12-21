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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3809381038113812

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 224
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 16:47

  KVV написав:TASCOMBANK
В т2ю не можливо оплатити абонплату по теплопостачанню, хоча сама послуга присутня.
Зображення

Ви передодавати пробували? Виглядає так, ніби у вас стара підписка, а послугу вже прибрали або оновили шаблон. Щось подібне видавало на старих шаблонах, коли прибирали ватафон.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 18:26

klug
допомогло.
було опалення, а стало опалення і абонка.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:41

Amethyst Дякую, бо ж хочу поєднати, за Вашою порадою, поповнення двома фондами на заправках (с) і саму заправку :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 22:02

  stas_rst написав:Amethyst Дякую, бо ж хочу поєднати, за Вашою порадою, поповнення двома фондами на заправках (с) і саму заправку :)

В ентом мес. у меня Б5 запасная.
Юзаю Алку на КЛО, там КБ 3%, +рассрочка, +1% по акции, -1.25грн/л от КЛО на 95е 8)
Amethyst
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