Через, TAS2U можно посмотреть, но хитро.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 21:04
Re: ТАСКОМБАНК
Через, TAS2U можно посмотреть, но хитро.
Додано: Вів 28 гру, 2021 21:40
Re: ТАСКОМБАНК
M-Audio,
3) в 18:00 первого рабочего дня квартала кешбек за предыдущий квартал обнуляется;
4) 7 декабря изменились условия кешбека и теперь имеет значение какими средствами оплачивается покупки при проводке.
Додано: Вів 28 гру, 2021 23:27
Спасибо, я в курсе, что за свои теперь не наливают. Вопрос в том, как они определяют эти "свои". Задержать списание на пару дней, но пополнение провести в течение часа - и вот вам "собственные средства" на карте, за которые КБ не дают, но баланс при этом всегда отрицательный - так ведь?
Додано: Сер 29 гру, 2021 06:10
Re: ТАСКОМБАНК
M-Audio, загружайте выписку и смотрите по проводкам баланс на своём счёту.
Додано: Сер 29 гру, 2021 10:37
Re: ТАСКОМБАНК
Добрый день. Почему то не могу пополнить Ощадный депозит с карты Б5? Пишет Возникла ошибка. Кто то с утра делал пополнение, есть подобная ошибка?
Додано: Сер 29 гру, 2021 14:26
Re: ТАСКОМБАНК
Почему пропала информация в обычных СМС по кредитке В5 о сумме использованных средств?
Пишет только сумму оплаты и сумму доступных средств
Додано: Чет 30 гру, 2021 10:49
Re: ТАСКОМБАНК
Коллеги, как думаете, Большую Пятерку можно ещё завтра пимпой гасить или надо сегодня?
Додано: Чет 30 гру, 2021 12:25
Это, пожалуй, не самое важное, но отличаются они хотя бы сохранностью: смски остаются с вами навсегда, пока не удалите, а пуши такой живучестью не отличаются
Додано: Чет 30 гру, 2021 12:41
Задача - загасить Б5 в льготном периоде.
Льготный период до 31.12, но в ТАСе у меня нет денег, чтоб гаситься 31-го, а межбанковские переводы 31-го не ходят, насколько я понимаю.
На сайте ТАСа есть форма для переводов с карты на карту. Если там указать в качестве получателя карту Б5, то ТАС такой перевод хотя бы завтра проведет по счету (так чтоб мне не вылететь из грейса)? Или лучше не выделываться и пополнить сегоднч СЭПом без риска?
Кстати, еще и о кешбеке. Выводить его сейчас, чтоб им погасить часть кредитного лимита, или можно дождаться вечером еще кешбек за позавчерашние траты, и тогда загаситься? Если вывести кешбек поздно вечером, то ТАС проведет завтра эту операцию по счету? Или опять же не выделываться и выводить/гасить сейчас без риска?
P.S. Консультант в чате на сайте утверждает, что перевод с карты на карту на сайте будет с комиссией, даже если переводить (тянуть) на карту ТАС. Разве это так? Кто-то пробовал р2р-переводы на сайте? Есть комиссия за перевод на карту ТАС?
Востаннє редагувалось candidat в Чет 30 гру, 2021 12:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 30 гру, 2021 12:44
В tas2u пополнение с чужой привязанной карты всегда проходило день-в-день. Но тут конец года, мало чего учудят.
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