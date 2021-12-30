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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3813381438153816 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 224 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 15% 33 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 25% 55 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 41 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 65 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 13% 30 Всього голосів : 224 Додано: Чет 30 гру, 2021 12:47 Re: ТАСКОМБАНК wig написав: В tas2u пополнение с чужой привязанной карты всегда проходило день-в-день. В tas2u пополнение с чужой привязанной карты всегда проходило день-в-день. Это, если не заглючит сервис.



Было такое, что потянул с дебетовой Б5 на кредитную Б5, с первой средства списались, а на вторую не зашли. Пару денй искали и затем вернули на дебетовую. Это, если не заглючит сервис.Было такое, что потянул с дебетовой Б5 на кредитную Б5, с первой средства списались, а на вторую не зашли. Пару денй искали и затем вернули на дебетовую. MASolomko

Повідомлень: 4154 З нами з: 08.03.18 Подякував: 472 раз. Подякували: 777 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 13:04 MASolomko написав: wig написав: В tas2u пополнение с чужой привязанной карты всегда проходило день-в-день. В tas2u пополнение с чужой привязанной карты всегда проходило день-в-день. Это, если не заглючит сервис.



Было такое, что потянул с дебетовой Б5 на кредитную Б5, с первой средства списались, а на вторую не зашли. Пару денй искали и затем вернули на дебетовую. Это, если не заглючит сервис.Было такое, что потянул с дебетовой Б5 на кредитную Б5, с первой средства списались, а на вторую не зашли. Пару денй искали и затем вернули на дебетовую.

Сегодня с утра все пимпой погасил. В PDF выписке ] "Списання коштів для

погашення заборгованості згідно договору № 01". В Т2Ю все задолженность исчезла. Все сегодня работает корректно. Погасил все кредитки с РД по счету 30,31,1,2,3. Уже все провелось. Сегодня с утра все пимпой погасил. В PDF выписке ] "Списання коштів дляпогашення заборгованості згідно договору № 01". В Т2Ю все задолженность исчезла. Все сегодня работает корректно. Погасил все кредитки с РД по счету 30,31,1,2,3. Уже все провелось. lel Повідомлень: 3070 З нами з: 10.12.13 Подякував: 1055 раз. Подякували: 350 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 14:01 candidat написав: Задача - загасить Б5 в льготном периоде.

...

P.S. Консультант в чате на сайте утверждает, что перевод с карты на карту на сайте будет с комиссией, даже если переводить (тянуть) на карту ТАС. Разве это так? Кто-то пробовал р2р-переводы на сайте? Есть комиссия за перевод на карту ТАС? Задача - загасить Б5 в льготном периоде....P.S. Консультант в чате на сайте утверждает, что перевод с карты на карту на сайте будет с комиссией, даже если переводить (тянуть) на карту ТАС. Разве это так? Кто-то пробовал р2р-переводы на сайте? Есть комиссия за перевод на карту ТАС?

Конечно с комиссией, об этом прямо на сайте и написано "Комісія: 0.5% + 5 UAH".

Шлите P2P через любой сторонний сервис до 16:00 и будет вам погашение в льготном периоде.

На последний день года я бы откладывать не стал. Конечно с комиссией, об этом прямо на сайте и написано "Комісія: 0.5% + 5 UAH".Шлите P2P через любой сторонний сервис до 16:00 и будет вам погашение в льготном периоде.На последний день года я бы откладывать не стал. ramzes4

Повідомлень: 819 З нами з: 29.08.13 Подякував: 1939 раз. Подякували: 225 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 14:42 ramzes4 написав: candidat написав: Задача - загасить Б5 в льготном периоде.

...

P.S. Консультант в чате на сайте утверждает, что перевод с карты на карту на сайте будет с комиссией, даже если переводить (тянуть) на карту ТАС. Разве это так? Кто-то пробовал р2р-переводы на сайте? Есть комиссия за перевод на карту ТАС? Задача - загасить Б5 в льготном периоде....P.S. Консультант в чате на сайте утверждает, что перевод с карты на карту на сайте будет с комиссией, даже если переводить (тянуть) на карту ТАС. Разве это так? Кто-то пробовал р2р-переводы на сайте? Есть комиссия за перевод на карту ТАС?

Конечно с комиссией, об этом прямо на сайте и написано "Комісія: 0.5% + 5 UAH".

Шлите P2P через любой сторонний сервис до 16:00 и будет вам погашение в льготном периоде.

На последний день года я бы откладывать не стал. Конечно с комиссией, об этом прямо на сайте и написано "Комісія: 0.5% + 5 UAH".Шлите P2P через любой сторонний сервис до 16:00 и будет вам погашение в льготном периоде.На последний день года я бы откладывать не стал.

Так весь фокус в том, что на месте текста "Комісія: 0,5% + 5 UAH" появляется текст "Комісія 10 UAH" (если для примера пишешь сумму перевода 1000 грн), когда получателем указываешь карту другого банка, а также указывает, что сумма перевода 1000, а с отправителя спишут 1010 грн. Но когда исправляешь на карту ТАС, то и сумма перевода, и сумма с отправителя становятся по 1000, а комиссия 10 uah опять превращается в комиссию 0,5% + 5 uah. Как-то смахивает, что для карт ТАС без комиссии. Так весь фокус в том, что на месте текста "Комісія: 0,5% + 5 UAH" появляется текст "Комісія 10 UAH" (если для примера пишешь сумму перевода 1000 грн), когда получателем указываешь карту другого банка, а также указывает, что сумма перевода 1000, а с отправителя спишут 1010 грн. Но когда исправляешь на карту ТАС, то и сумма перевода, и сумма с отправителя становятся по 1000, а комиссия 10 uah опять превращается в комиссию 0,5% + 5 uah. Как-то смахивает, что для карт ТАС без комиссии. candidat Повідомлень: 908 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 16:54 candidat

Навряд чи тут багато тих, хто переказує через сайт. Киньте 100 грн і перевірте самостійно. ТАС2Ю принципово не користуєтеся? klug Повідомлень: 6457 З нами з: 18.08.14 Подякував: 282 раз. Подякували: 870 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3813381438153816 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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