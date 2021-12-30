Это, если не заглючит сервис.
Было такое, что потянул с дебетовой Б5 на кредитную Б5, с первой средства списались, а на вторую не зашли. Пару денй искали и затем вернули на дебетовую.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 12:47
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Чет 30 гру, 2021 13:04
Сегодня с утра все пимпой погасил. В PDF выписке ] "Списання коштів для
погашення заборгованості згідно договору № 01". В Т2Ю все задолженность исчезла. Все сегодня работает корректно. Погасил все кредитки с РД по счету 30,31,1,2,3. Уже все провелось.
Додано: Чет 30 гру, 2021 14:01
Конечно с комиссией, об этом прямо на сайте и написано "Комісія: 0.5% + 5 UAH".
Шлите P2P через любой сторонний сервис до 16:00 и будет вам погашение в льготном периоде.
На последний день года я бы откладывать не стал.
Додано: Чет 30 гру, 2021 14:42
Так весь фокус в том, что на месте текста "Комісія: 0,5% + 5 UAH" появляется текст "Комісія 10 UAH" (если для примера пишешь сумму перевода 1000 грн), когда получателем указываешь карту другого банка, а также указывает, что сумма перевода 1000, а с отправителя спишут 1010 грн. Но когда исправляешь на карту ТАС, то и сумма перевода, и сумма с отправителя становятся по 1000, а комиссия 10 uah опять превращается в комиссию 0,5% + 5 uah. Как-то смахивает, что для карт ТАС без комиссии.
Додано: Чет 30 гру, 2021 16:54
candidat
Навряд чи тут багато тих, хто переказує через сайт. Киньте 100 грн і перевірте самостійно. ТАС2Ю принципово не користуєтеся?
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