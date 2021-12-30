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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 гру, 2021 12:47
wig написав:
В tas2u пополнение с чужой привязанной карты всегда проходило день-в-день.
Это, если не заглючит сервис.
Было такое, что потянул с дебетовой Б5 на кредитную Б5, с первой средства списались, а на вторую не зашли. Пару денй искали и затем вернули на дебетовую.
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MASolomko
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Додано: Чет 30 гру, 2021 13:04
MASolomko написав: wig написав:
В tas2u пополнение с чужой привязанной карты всегда проходило день-в-день.
Это, если не заглючит сервис.
Было такое, что потянул с дебетовой Б5 на кредитную Б5, с первой средства списались, а на вторую не зашли. Пару денй искали и затем вернули на дебетовую.
Сегодня с утра все пимпой погасил. В PDF выписке ] "Списання коштів для
погашення заборгованості згідно договору № 01". В Т2Ю все задолженность исчезла. Все сегодня работает корректно. Погасил все кредитки с РД по счету 30,31,1,2,3. Уже все провелось.
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lel
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Додано: Чет 30 гру, 2021 14:01
candidat написав:
Задача - загасить Б5 в льготном периоде.
...
P.S. Консультант в чате на сайте утверждает, что перевод с карты на карту на сайте будет с комиссией, даже если переводить (тянуть) на карту ТАС. Разве это так? Кто-то пробовал р2р-переводы на сайте? Есть комиссия за перевод на карту ТАС?
Конечно с комиссией, об этом прямо на сайте и написано "Комісія: 0.5% + 5 UAH".
Шлите P2P через любой сторонний сервис до 16:00 и будет вам погашение в льготном периоде.
На последний день года я бы откладывать не стал.
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ramzes4
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Додано: Чет 30 гру, 2021 14:42
ramzes4 написав: candidat написав:
Задача - загасить Б5 в льготном периоде.
...
P.S. Консультант в чате на сайте утверждает, что перевод с карты на карту на сайте будет с комиссией, даже если переводить (тянуть) на карту ТАС. Разве это так? Кто-то пробовал р2р-переводы на сайте? Есть комиссия за перевод на карту ТАС?
Конечно с комиссией, об этом прямо на сайте и написано "Комісія: 0.5% + 5 UAH".
Шлите P2P через любой сторонний сервис до 16:00 и будет вам погашение в льготном периоде.
На последний день года я бы откладывать не стал.
Так весь фокус в том, что на месте текста "Комісія: 0,5% + 5 UAH" появляется текст "Комісія 10 UAH" (если для примера пишешь сумму перевода 1000 грн), когда получателем указываешь карту другого банка, а также указывает, что сумма перевода 1000, а с отправителя спишут 1010 грн. Но когда исправляешь на карту ТАС, то и сумма перевода, и сумма с отправителя становятся по 1000, а комиссия 10 uah опять превращается в комиссию 0,5% + 5 uah. Как-то смахивает, что для карт ТАС без комиссии.
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candidat
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Додано: Чет 30 гру, 2021 16:54
candidat
Навряд чи тут багато тих, хто переказує через сайт. Киньте 100 грн і перевірте самостійно. ТАС2Ю принципово не користуєтеся?
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klug
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Додано: Чет 30 гру, 2021 18:55
СЭП из Аваля, отправленный в 13-20, зашёл в 18-50..
Уже перебирал в уме варианты откуда завтра пимпой спасаться..
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Alex_ki
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Додано: Чет 30 гру, 2021 19:10
Alex_ki написав:
СЭП из Аваля, отправленный в 13-20, зашёл в 18-50..
Уже перебирал в уме варианты откуда завтра пимпой спасаться..
Конец года. Банки колбасит ;(
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Flamingo
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