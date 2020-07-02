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Обсуждаем кредиты
в банках Украины

Обсуждаем кредиты в банках Украины
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Суб 27 тра, 2023 09:31

Re: Обсуждаем кредиты в банках Украины

  Shaman написав:а зараз взагалі дають нові кредити?

й що вважається адекватний відсоток?

1. Дають
2. 1,5-2% щомісячна ставка
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 тра, 2023 09:49

  otshelnick1 написав:
  Shaman написав:а зараз взагалі дають нові кредити?

й що вважається адекватний відсоток?

1. Дають
2. 1,5-2% щомісячна ставка

напевне найменше, якщо правильно перекручувати кредит Моно, то 2% на місяць вийде. або якщо кредит МОНО не гасити та просто платити 3,1% на місяць - це найдешевше.

можна також залазити в розстрочки моно - це теж десь під 40%.

а все інше - той же ПУМБ - 3,5-4,5% в місяць й то не від суми боргу, а від початкової суми, тобто явно більше 50% річних.

немає зараз дешевих кредитів. при депо під 20%.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 27 тра, 2023 10:24

Re: Обсуждаем кредиты в банках Украины

  Shaman написав:напевне найменше, якщо правильно перекручувати кредит Моно, то 2% на місяць вийде. або якщо кредит МОНО не гасити та просто платити 3,1% на місяць - це найдешевше.
якраз саме моно і порізав всі ліміти
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 21:09

просрочка в оплате и риск заморозки карточных счетов в банка

Такой вопрос. Имеется долг перед одним банком около 250 тыс. грн. Договор на 5 лет. В месяц плачу 3800 грн. Это Sense банк и после реструктуризация. Есть три других. в которых суммарно плачу 1.5 тысячи в месяц. Из-за безработицы сейчас не в состоянии платить 3800 не в состоянии и сомневаюсь, что кто-то реструктуризирует кредит. Хочу потянуть время и не оплачивать. Напишите пожалуйста, насколько часто сейчас банки замораживают средства из-за просрочек в других финучреждениях.
algusev2017
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 08:38

  algusev2017 написав:Такой вопрос. Имеется долг перед одним банком около 250 тыс. грн. Договор на 5 лет. В месяц плачу 3800 грн. Это Sense банк и после реструктуризация. Есть три других. в которых суммарно плачу 1.5 тысячи в месяц. Из-за безработицы сейчас не в состоянии платить 3800 не в состоянии и сомневаюсь, что кто-то реструктуризирует кредит. Хочу потянуть время и не оплачивать. Напишите пожалуйста, насколько часто сейчас банки замораживают средства из-за просрочек в других финучреждениях.

за деталями вам треба до юристів.
але загальні - просто так банк не може заморозити кошти за борги в іншому банку. має бути або рішення суду, або здається зараз по кредитах банки стали якось через виконавчий надпис нотаріуса стягувати - й причому системно. це бачив по запитах, які надходили на підприємство на працівників.

тому відразу вам не заморозять кошти в інших банках, але треба зрозуміти, що коли банк перейде до процедури стягнення - то це дуже висока вірогідність. скільки цей часовий лаг - не берусь оцінити.

знову ж таки - знаючи сенс, в них шалені відсотки. знову ж таки до юристів - а можна якось реструктурувати борг, щоб він зі статусу кредиту перейшов у статус просто боргу - мається на увазі, щоб банк перестав нараховувати відсотки - а ви його потроху гасите. бо інакше ваш борг може подвоюватися за кожні 2 роки
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 24 жов, 2023 14:16

дивне питання

yulkamorozova21 хто про такі суми питає?)
prioritetpost
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:54

Re: Обсуждаем кредиты в банках Украины

Дякую за ваші поради! Я завжди боявся цих кредитів, але життя така штука що довелося брати
10072022dmy
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 15:07

Кредитування населення зараз

Напишіть будь ласка, які банки зараз активно кредитують населення .
algusev2017
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 15:33

algusev2017 можливо буде корисним матеріал Найвигідніші кредити: що пропонують банки

З повагою,
Ірина_
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