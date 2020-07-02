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Обсуждаем кредиты
в банках Украины

Обсуждаем кредиты в банках Украины
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2024 15:49

  ivannm написав:Ірина_
А є зараз банки чи мфо, які кредитують з ставкою менш ніж 1%?

Добрий день, шановний користувач.
Ось перелік:
CreditPlus
Creditkasa
Money4you
Clickcredit
Miloan
Додам
SlonCredit
Starfin
CreditBox
Moneyveo
SelfieCredit
SOS CREDIT
Finsfera
MyCredit
EasyCash
Credit7
Tengo
Pango
Швидко Гроші
Smartiway
ТОП1
FirstCredit
У них перший кредит під 0,01%. Можете знайти їх за посиланнями:
https://finance.ua/ua/credits/online-f
https://finance.ua/ua/org/-/ua/microfin ... anizations

Можна також порівняти і взяти кредит готівкою та онлайн в українських банках та фінансових організаціях
Кредити в Україні

З повагою, Ірина
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Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2024 16:50

Re: Обсуждаем кредиты в банках Украины

  ivannm написав:А є зараз банки чи мфо, які кредитують з ставкою менш ніж 1%?
ПУМБ дає 5000 грн. на 3 міс. за 1 грн.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 11:35

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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 12:14

Найкращий варіант, як на мене, кредитний ліміт. У мене вже біля 200 000 грн сумарно в різних банках України, не знаю куди діти стільки грошей :D
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 21:15

Re: Обсуждаем кредиты в банках Украины

Давно збирався систематизувати думки про кредитування. Платне. Звісно, зараз на мене накинуться, що кредитами треба користуватися лише безкоштовно. Й звісно, загалом це правильна думка. Але з іншого боку, в нас є купа кредитів, які не в грейс періоді (по оцінкам більше 50%). Також багато бере кредити в МФО, де відсотки взагалі захмарні. Тому можливо комусь це допоможе вийти з кредитної кабали.

Як оцінювати вартість кредиту? Бо дуже часто вартість кредиту маскується під комісії, й порівняти ті чи інші продукти буває важко без відповідного доступу. Тому все призводять до так званих річних відсотків – скільки ви сплатите, якщо рік будете користуватися якоюсь сумою грошей. Але на практиці більшість розрахунків зводиться до місячної ставки, тому для зручності будемо користуватися нею.

Для відома, якщо місячна ставка 2% - то номінальна річна – 24% (х12), а от ефективна – 27%. Й чим далі, це відхилення збільшується.
Місячна 3% - номінальна річна 36% - ефективна річна 43%
Місячна 4% - номінальна річна 48% - ефективна річна 60%

Що таке 60% річних – це значить, що якщо ви взяли на рік 1000 грн, то за рік ви заплатите 600 грн. й ще будете винні 1 000 грн

далі буде 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 22:03

Re: Обсуждаем кредиты в банках Украины

Сподіваюся ви з азів дойдете хоч до корисних формул екселя
Faceless
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