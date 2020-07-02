Обсуждаем кредиты в банках Украины

Давно збирався систематизувати думки про кредитування. Платне. Звісно, зараз на мене накинуться, що кредитами треба користуватися лише безкоштовно. Й звісно, загалом це правильна думка. Але з іншого боку, в нас є купа кредитів, які не в грейс періоді (по оцінкам більше 50%). Також багато бере кредити в МФО, де відсотки взагалі захмарні. Тому можливо комусь це допоможе вийти з кредитної кабали.
Як оцінювати вартість кредиту? Бо дуже часто вартість кредиту маскується під комісії, й порівняти ті чи інші продукти буває важко без відповідного доступу. Тому все призводять до так званих річних відсотків – скільки ви сплатите, якщо рік будете користуватися якоюсь сумою грошей. Але на практиці більшість розрахунків зводиться до місячної ставки, тому для зручності будемо користуватися нею.
Для відома, якщо місячна ставка 2% - то номінальна річна – 24% (х12), а от ефективна – 27%. Й чим далі, це відхилення збільшується.
Місячна 3% - номінальна річна 36% - ефективна річна 43%
Місячна 4% - номінальна річна 48% - ефективна річна 60%
Що таке 60% річних – це значить, що якщо ви взяли на рік 1000 грн, то за рік ви заплатите 600 грн. й ще будете винні 1 000 грн
далі буде