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Обговорення кредитів в банках України
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
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Додано: Нед 03 лис, 2024 16:14
Shaman написав: Faceless написав:
То ви ту нещасну розстрочку перераховуєте в реальну ставку як xirr? Так у вас вийшло 3+ % на місяць, тобто близько 40% річних?
що вам той xirr здався. для оцінки достатньо irr, а рахувати простіше
так, а розстрочка - чим це не ануїтет?
але відсоткова ставка буде зовсім інша, ніж комісії розстрочки.
мені один ІТшник доводив, що річна в Моно на розстрочку 1,9% * 12 - 23% відсотки річних, й казав, що я не вмію правильно рахувати річні
до речі, для спрощення розрахунку річних, можна помножити комісію на 1.7
Та просто незрозуміло, якщо ви вже приводите в одну реальну ставку внутр дохідності, набіса її потім знову приводити в щомісячну. Якось невиправдано заплутано виходить.
Ну як так то тоді дійсно треба коригувати трошки вихідні цифри.
Але тут ще треба вносити таку корективу в розстрочку Сенсу - розстрочка на 3 місяці оформлюється фактично майже на 4 (ну і для всіх строків відповідно).
Але мої зауваження щодо цільових кредитів з заставою залишається в силі, бо річна ставка може бути не більше 12%. Ну скажімо точніше, була, зараз мабуть дійсно вже таких умов немає. У знайомих авто під 3% річних. Іпотеку можна було взяти під 8.8%, під 9.5%, під 12%
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Додано: Нед 03 лис, 2024 16:31
Faceless написав: Shaman написав:
що вам той xirr здався. для оцінки достатньо irr, а рахувати простіше
так, а розстрочка - чим це не ануїтет?
але відсоткова ставка буде зовсім інша, ніж комісії розстрочки.
мені один ІТшник доводив, що річна в Моно на розстрочку 1,9% * 12 - 23% відсотки річних, й казав, що я не вмію правильно рахувати річні
до речі, для спрощення розрахунку річних, можна помножити комісію на 1.7
Та просто незрозуміло, якщо ви вже приводите в одну реальну ставку внутр дохідності, набіса її потім знову приводити в щомісячну. Якось невиправдано заплутано виходить.
Ну як так то тоді дійсно треба коригувати трошки вихідні цифри.
Але тут ще треба вносити таку корективу в розстрочку Сенсу - розстрочка на 3 місяці оформлюється фактично майже на 4 (ну і для всіх строків відповідно).
Але мої зауваження щодо цільових кредитів з заставою залишається в силі, бо річна ставка не більше 12%
дивиться, оця IRR рахує дохідність для ПЕРІОДУ розрахунків. в наших прикладах зазвичай період оплати місяць - тому я одразу отримую реальну ставку саме для періоду один місяць. й просто потім не заморочуюсь в її перерахунок в річні - до того ж виникає оце - номінальна ставка, ефективна ставка.
в розстрочку Сенсу нічого вносити не треба. чого Сенс не рахує першу дату? бо якщо не було б розстрочки, то гасити всю суму треба було б не в найближчу розрахункову дату, а в наступну. тому корегування не потрібне. й я більш кажу про 6 місяців, коли вже йде нарахування відсотків. звісно безкоштовно вигідніше
а що, зараз можна взяти іпотеку чи машину під 12%? пару років тому чув про 15% на машину.
upd авто під 3% річних - це не ринкові відсотки. скоріш за все, це була якась програма й частину відсотків за розстрочку заплатив продавець.
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Shaman
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Додано: Нед 03 лис, 2024 17:09
Shaman написав: Faceless написав: Shaman написав:
що вам той xirr здався. для оцінки достатньо irr, а рахувати простіше
так, а розстрочка - чим це не ануїтет?
але відсоткова ставка буде зовсім інша, ніж комісії розстрочки.
мені один ІТшник доводив, що річна в Моно на розстрочку 1,9% * 12 - 23% відсотки річних, й казав, що я не вмію правильно рахувати річні
до речі, для спрощення розрахунку річних, можна помножити комісію на 1.7
Та просто незрозуміло, якщо ви вже приводите в одну реальну ставку внутр дохідності, набіса її потім знову приводити в щомісячну. Якось невиправдано заплутано виходить.
Ну як так то тоді дійсно треба коригувати трошки вихідні цифри.
Але тут ще треба вносити таку корективу в розстрочку Сенсу - розстрочка на 3 місяці оформлюється фактично майже на 4 (ну і для всіх строків відповідно).
Але мої зауваження щодо цільових кредитів з заставою залишається в силі, бо річна ставка не більше 12%
дивиться, оця IRR рахує дохідність для ПЕРІОДУ розрахунків. в наших прикладах зазвичай період оплати місяць - тому я одразу отримую реальну ставку саме для періоду один місяць. й просто потім не заморочуюсь в її перерахунок в річні - до того ж виникає оце - номінальна ставка, ефективна ставка.
в розстрочку Сенсу нічого вносити не треба. чого Сенс не рахує першу дату? бо якщо не було б розстрочки, то гасити всю суму треба було б не в найближчу розрахункову дату, а в наступну. тому корегування не потрібне. й я більш кажу про 6 місяців, коли вже йде нарахування відсотків. звісно безкоштовно вигідніше
а що, зараз можна взяти іпотеку чи машину під 12%? пару років тому чув про 15% на машину.
upd авто під 3% річних - це не ринкові відсотки. скоріш за все, це була якась програма й частину відсотків за розстрочку заплатив продавець.
Розстрочку Сенсу можна оформити в поточному місяці, перший платіж по ній з'явиться в розрахунку в наступному місяці, який треба внести ще через місяць
. Десь так, тому я й написав, що фактично ви користуєтесь нею майже на 1 місяць більше.
Зараз мабуть нема таких ставок зі зрозумілих причин. Просто та ж розстрочка коштувала стільки ж і в 2021, коли можна було і іпотеку взяти під 8-12%. Автокредит під 3% то звісно ж програма від банку, проте для споживача це все одно 3% річних. Мова ж про оцінку вигідності, а це завжди про конкретику, окремо взятій людині без різниці, що там ринкове що ні
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Додано: Нед 03 лис, 2024 20:02
Faceless написав:
...
До 1% я не про кеш, а про кредити з заставою - авто, іпотека
А оплата послуг нотаріуса, довідки БТІ (по нерухомості, набутій до 2012 року), страховка - теж же витрати клієнта?!
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Додано: Нед 03 лис, 2024 20:17
Миша-клиент написав: Faceless написав:
...
До 1% я не про кеш, а про кредити з заставою - авто, іпотека
А оплата послуг нотаріуса, довідки БТІ (по нерухомості, набутій до 2012 року), страховка - теж же витрати клієнта?!
Так, звісно, але нотар то разова витрата, а страховка не настільки дорога, щоб суттєво впливати. І ще комісія за видачу кредиту буває.
Але дійсно якщо підходити прискіпливо то варто все врахувати
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Додано: Вів 24 гру, 2024 19:57
отак відволічешся, а тут вже й місяці пройшли.
насправді перелік банків, які більш-менш кредитують відносно недорого невеликий - це ПУМБ та Сенс. два банки, які ще до війни змагалися за клієнтів, тому інколи надають цікаві пропозиції для користувачів. навіть не знаю, з кого почати
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