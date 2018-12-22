Обговорення кредитів в банках України

Додано: Нед 03 лис, 2024 16:31

Faceless написав: Shaman написав: що вам той xirr здався. для оцінки достатньо irr, а рахувати простіше



так, а розстрочка - чим це не ануїтет? але відсоткова ставка буде зовсім інша, ніж комісії розстрочки.



мені один ІТшник доводив, що річна в Моно на розстрочку 1,9% * 12 - 23% відсотки річних, й казав, що я не вмію правильно рахувати річні



до речі, для спрощення розрахунку річних, можна помножити комісію на 1.7 що вам той xirr здався. для оцінки достатньо irr, а рахувати простішетак, а розстрочка - чим це не ануїтет?але відсоткова ставка буде зовсім інша, ніж комісії розстрочки.мені один ІТшник доводив, що річна в Моно на розстрочку 1,9% * 12 - 23% відсотки річних, й казав, що я не вмію правильно рахувати річнідо речі, для спрощення розрахунку річних, можна помножити комісію на 1.7 Та просто незрозуміло, якщо ви вже приводите в одну реальну ставку внутр дохідності, набіса її потім знову приводити в щомісячну. Якось невиправдано заплутано виходить.

Ну як так то тоді дійсно треба коригувати трошки вихідні цифри.

Але тут ще треба вносити таку корективу в розстрочку Сенсу - розстрочка на 3 місяці оформлюється фактично майже на 4 (ну і для всіх строків відповідно).

Але мої зауваження щодо цільових кредитів з заставою залишається в силі, бо річна ставка не більше 12% Та просто незрозуміло, якщо ви вже приводите в одну реальну ставку внутр дохідності, набіса її потім знову приводити в щомісячну. Якось невиправдано заплутано виходить.Ну як так то тоді дійсно треба коригувати трошки вихідні цифри.Але тут ще треба вносити таку корективу в розстрочку Сенсу - розстрочка на 3 місяці оформлюється фактично майже на 4 (ну і для всіх строків відповідно).Але мої зауваження щодо цільових кредитів з заставою залишається в силі, бо річна ставка не більше 12%

дивиться, оця IRR рахує дохідність для ПЕРІОДУ розрахунків. в наших прикладах зазвичай період оплати місяць - тому я одразу отримую реальну ставку саме для періоду один місяць. й просто потім не заморочуюсь в її перерахунок в річні - до того ж виникає оце - номінальна ставка, ефективна ставка.в розстрочку Сенсу нічого вносити не треба. чого Сенс не рахує першу дату? бо якщо не було б розстрочки, то гасити всю суму треба було б не в найближчу розрахункову дату, а в наступну. тому корегування не потрібне. й я більш кажу про 6 місяців, коли вже йде нарахування відсотків. звісно безкоштовно вигіднішеа що, зараз можна взяти іпотеку чи машину під 12%? пару років тому чув про 15% на машину.upd авто під 3% річних - це не ринкові відсотки. скоріш за все, це була якась програма й частину відсотків за розстрочку заплатив продавець.