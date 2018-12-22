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Обговорення кредитів
в банках України

Обговорення кредитів в банках України
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 00:05

Re: Обговорення кредитів в банках України

барабашов написав:
  Faceless написав:
барабашов написав:Shaman
50-60% годовых при стабильном курсе - это "цікава пропозиція"?
Разве что поплатить чуток и пропасть
Всё равно всё на жену и маму у большинства с мая оформлено
Как вариант - пропасть сразу, лучше с этой части географии
Идеальный вариант - поступать как ИгрВалерьич, грамотно и с магическим наглонахрапом, долги кто по его версии отдаёт?
Є варіанти менше 30%.
Ну якщо вам конче потрібно 60%+ і щоб потім ще кинуть кредитора - то краще з мфо бавтеся, там все як ви любите:)

Меньше 30% это только залоговый
И на целевую покупку
Вы лучше примеры приведите
И я про карточные кредиты писал,а не на авто новое или ипотеку

Наприклад, без застави в Сенс - кредит на онлайн покупки. В паспорті продукту написано реальну ставку 24.8% (по факту може бути і більше і менше, залежить від суми і строку). Абсурдно брати на мінімальну суму і довгий строк, але для адекватних кейсів в кількадесят тисяч грн на строк від 6 до 24 міс десь так і буде.
В них же кредит готівкою- можлива реальна ставка 23%.
І це "звичайні" кредити. Є ще розстрочка на карту без % взагалі до 3 міс. Для інших- 1.8% в міс, реальна ставка виходить теж не надто висока.
Faceless
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