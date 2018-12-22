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Обговорення кредитів
в банках України

Обговорення кредитів в банках України
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 00:05

Re: Обговорення кредитів в банках України

барабашов написав:
  Faceless написав:
барабашов написав:Shaman
50-60% годовых при стабильном курсе - это "цікава пропозиція"?
Разве что поплатить чуток и пропасть
Всё равно всё на жену и маму у большинства с мая оформлено
Как вариант - пропасть сразу, лучше с этой части географии
Идеальный вариант - поступать как ИгрВалерьич, грамотно и с магическим наглонахрапом, долги кто по его версии отдаёт?
Є варіанти менше 30%.
Ну якщо вам конче потрібно 60%+ і щоб потім ще кинуть кредитора - то краще з мфо бавтеся, там все як ви любите:)

Меньше 30% это только залоговый
И на целевую покупку
Вы лучше примеры приведите
И я про карточные кредиты писал,а не на авто новое или ипотеку

Наприклад, без застави в Сенс - кредит на онлайн покупки. В паспорті продукту написано реальну ставку 24.8% (по факту може бути і більше і менше, залежить від суми і строку). Абсурдно брати на мінімальну суму і довгий строк, але для адекватних кейсів в кількадесят тисяч грн на строк від 6 до 24 міс десь так і буде.
В них же кредит готівкою- можлива реальна ставка 23%.
І це "звичайні" кредити. Є ще розстрочка на карту без % взагалі до 3 міс. Для інших- 1.8% в міс, реальна ставка виходить теж не надто висока.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 05:07

барабашов хто ці люди, що платять % замість того, щоб вибрати кредитні ліміти з карток через ОВДП і постійно їх тримати в грейсі?
Хіба що за Хамелеон можна платити там адекватні 2.4% річних
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 11:27

  Дюрі-бачі написав:барабашов хто ці люди, що платять % замість того, щоб вибрати кредитні ліміти з карток через ОВДП і постійно їх тримати в грейсі?
Хіба що за Хамелеон можна платити там адекватні 2.4% річних

я вже писав, що форум точніше назвати не фінансовий, а форум інвесторів. бо тут купа людей, які мають зайві гроші й думають, куди їх прилаштувати. але що каже статистика депозитів - що великими депозитами володіє лише 1 млн людей? а інші 20-30 млн?

в явному вигляді не бачив, але неодноразово казалось, що більше 50% власників кредитних карт не витримує грейс. кількість кредитів МФО лише зростає. тому людей, для яких актуальна інфо які кредити дешевші - на порядок більше. можливо частково погоджусь з твердженням, що в них й немає грошей, бо вони не володіють основами фінансової грамотності, але вчити читати треба саме тих, хто не вміє.

й не погоджусь з твердженням, що кредити не можна брати. є люди, які можуть собі таке дозволити, але зазвичай в таких людей є фінансовий запас, дуже часто - від батьків. пересічні, які покладаються лише на себе - інколи (або постійно) їм доводиться користуватися кредитами.

не у всіх є хамелеон, особливо на 50 т грн 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 11:37

Shaman От був в мене період в житті, коли писав дисертацію і більше року жив на одну зарплату. Тоді витрати значно перевищували прибуток, тому використовував кредитний ліміт і платив % за нього. Але ж зараз халява: будь-хто може користуватись кредитним лімітом витягнувши гроші через ОВДП.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 11:41

  Дюрі-бачі написав:Shaman От був в мене період в житті, коли писав дисертацію і більше року жив на одну зарплату. Тоді витрати значно перевищували прибуток, тому використовував кредитний ліміт і платив % за нього. Але ж зараз халява: будь-хто може користуватись кредитним лімітом витягнувши гроші через ОВДП.

а я не писав дисертацію, тому що жив на свої й розходи треба було закривати... 8)

отут не зрозумів про кредитні та ОВДП...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 11:44

Re: Обговорення кредитів в банках України

  Shaman написав:тут не зрозумів про кредитні та ОВДП...

Берез кредитку Привату, ПУМБУ, тощо, через Дію купуєш ОВДП на весь кредитний ліміт, далі продаєш ОВДП і виводиш їх собі на картку. А через місяць погашаєш борг на кредитці і не платиш %.
Дюрі-бачі
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