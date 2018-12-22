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Обговорення кредитів
в банках України

Обговорення кредитів в банках України
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 19:03

Re: Обговорення кредитів в банках України

Дюрі-бачі написав:Shaman От був в мене період в житті, коли писав дисертацію і більше року жив на одну зарплату. Тоді витрати значно перевищували прибуток, тому використовував кредитний ліміт і платив % за нього. Але ж зараз халява: будь-хто може користуватись кредитним лімітом витягнувши гроші через ОВДП.
Кредитний ліміт сьогодні є завтра нема. Закривається банком в разі чого аж бігом і можна потрапити в дуже неприємну ситуацію. Тому оці ігри про купівлю на весь ліміт ОВДП - ну таке, дитинство грає в одному місці
Faceless
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