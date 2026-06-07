Але нафіга потрібег хамеліон, який хаває тараканів вартістю по 60 грн?
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Додано: Нед 07 чер, 2026 15:00
Додано: Нед 07 чер, 2026 17:55
Ну шо там у Вірменіі?
Які результати виборів?
Додано: Нед 07 чер, 2026 18:15
Это Вы анекдот вспомнили?
Маленькая девочка заходит в зоомагазин:
— Мне, пожалуйста, маленького кролика.
Продавец спрашивает ее:
— Тебе какого кролика, девочка — вот этого серенького, или вон того, белого с черным пятнышком?
Девочка думает одну секунду и отвечает:
— Знаете, мне кажется, что моему удаву все равно.
Додано: Нед 07 чер, 2026 20:39
Добра дівчинка
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