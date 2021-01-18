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Как отправить деньги
брокеру в США.

Как отправить деньги брокеру в США.
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 10 жов, 2017 09:33

St/2

"А варианты проще всегда есть, но риски..." , а вы считаете доверяться брокерам у которых из преимуществ :
Преимущества работы через украинского субброкера», в котором перечислены следующие пункты:
1. Минимальный размер брокерского счета на порядок ниже.
2. Более оперативная поддержка, в том числе по телефону.
3. Возможность общения с брокером на украинском языке.

ЭТО ВООБЩЕ нормально??

Можно перечислять деньги без лицензии нацбанка и эти деньги будут застрахованы FCA, рисков ноль. Я знаю о чем говорю, могу это подтвердить кому угодно! НО как вы понимаете это только в личке.

Кстати, вчера общался с клиентом, и понял одно, все люди хотят свои ошибки переложить на других, им лучше потерять 5раз по 1000уе, чем с гарантией и надежность инвестировать через надежного брокера. Они не хотят понимать что когда минимальный порог от 100уе для торговля, форекс или еще что-то, это лохотрон, то деньги никуда не выводятся и это виртуальный мир "иллюзия"..... например с выводить деньги на реальный фондовый рынок, минимальный порог 5000 долларов США, но не как не 100уе, этого не позволят сделать не регулятор не брокер.

P.S. ну и конечно все верят в золотую рыбку
oleksii_deineko
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Повідомлення Додано: Вів 10 жов, 2017 15:32

oleksii_deineko
Активная торговля в США это от 25к, и никак по другом. Если капитал меньше, то 3 сделки за 5 дней, иначе это суб через суб, если не диллинг.

А вот по выводу как раз проблем не вижу. Если капитал белый, зачем создавать себе проблемы, возить чемоданами и "гонять материальную помощь". Думаю тариф Привата ни один меняла не перебьет 12+0,5%.

А на счет Универа, ну есть же лоукост авиалинии, когда ты 3 часа летишь за 15 евро, без еды и туалета, только с ручной клажей на самолете 25+ лет. Очень популярная услуга среди украинцев. Так и Универ, за немного денег позволяет, пусть через иллюминатор, посмотреть на реальный фондовый рынок.

Кстати о клиентах. Какой у Ваших клиентов средний запрос по доходности на капитал в 20-50к.
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 10 жов, 2017 16:09

St/2
"Активная торговля в США это от 25к" - я и не говорил что на 5к кто-то будет, активно торговать!
5К - это в основном кто хочет убедиться в том что это реально работает или кто просто хочет инвестировать в акции.
Если капитал меньше, то 3 сделки за 5 дней -- здесь 4 сделки))
" иначе это суб через суб, если не диллинг. " -- этого я не понял, если вникнуть, то да ОМА Broker это субброкер, но только так можно вывести деньги через Скрил, нетелер и визу... и то это единственный реальный брокер который использует платежные системы и при этом реально финансы клиентов выходят на фондовый рынок!!

"Кстати о клиентах. Какой у Ваших клиентов средний запрос по доходности на капитал в 20-50к." - Если Вы заметили то компания только с 29.09.2017 появилась в РУ сегменте... поэтому еще только ищем трейдеров и тд.
oleksii_deineko
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:01

в мене не відправляються приватні повідомлення, може напишете мені
sakulikjan77
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:27

Re: Как отправить деньги брокеру в США.

Коллеги, а каким банком вы отправляете средства сейчас? До недавнего времени конкуренции Акцепт банку с их $20 за свифтовку не было. Сейчас у них $12 + 0,5% как и у Привата. Есть кто дешевле?
vasily007
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 09:23

  vasily007 написав:Коллеги, а каким банком вы отправляете средства сейчас? До недавнего времени конкуренции Акцепт банку с их $20 за свифтовку не было. Сейчас у них $12 + 0,5% как и у Привата. Есть кто дешевле?

Инвестиции на рынках США. ETF.
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