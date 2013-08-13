Инвестиции на рынках США. ETF.

Додано: Нед 10 січ, 2021 09:28

once_upon_a_time

Вопрос рисков — это центральная тема, именно недопонимание в ней и приводит к разрыву отношений между клиентом и управляющим. С другой стороны, управляющий может отвечать только за тот риск, который он может контролировать.

Индустрия выделяет несколько уровней риска.



1. Системный – это инфраструктура. Если завтра Путин пришлет Сатану 18 на Манхеттен или там или высадятся рептилоиды, что будет с рынком и как я могу на это повлиять? Если резидентов Украины прировняют к Северной Корее, или Вас лично внесут в санкционный список США и заморозят активы? Есть системные риски по проще, - банкротство брокера или остановка в обращении рабочих инструментов. Эти ситуации проработаны организаторами торгов и проходит для клиентов бесшовно. Именно по этом мы не идет работать в Казахстан или Албанию, а в США.



2. Рыночный риск. Это прямая зона ответственность стратегии. Тот же март 2020 — это абсолютная рыночная ситуация. В рамках стратегии используются меры по ограничению просадки, это можно назвать стоп лосом или хеджирование риска опционами. В стратегии двух уровневый ограничитель риска: а) позиция всегда собирается из спредов; б) в спокойное время (на низких волах) покупается кол опциона на болевую точку. Я как управляющий заявляю целевую грязную доходность в 50% и макс просадку. Но по всем метрикам вижу целевую 60%, и просадку до 20%. Оставляя себе люфт на «не стандартный» ситуации. Для клиента, с которым работаю больше года и капитал от 500к есть опция, когда success fee увеличивается с обычных 20% до 25%, но половину fee откладывается в резервный фонд на покрытие будущих просадок. Мне это выгодно, так как клиент перестает бегать, ведь выводя деньги в спокойное время, он теряет резервный фонд. А клиент знает, если ему потребуются деньги в «плохие» времена, резервный фонд частично перекроет убыток. Ситуация win win.



3. Риск управления. Насколько бы не была совершенна торговая инфраструктура и отлично спроектирована торговая стратегия – всегда остается человеческий фактор. Можно на ровном месте споткнутся и сломать себе шею. Состояние должно быть, как у дальнобойщика – расслабленная концентрация, ведь управление активов — это длинная дорога, а не спринтерский рывок в точке здесь и сейчас. Я в принципе создал себе эти условия – стратегия предполагает до 20 торговых дней в год; FFA от IB ограничивает меня 15ю клиентами (с партнером получается 30 мест) и я не спешу их заполнять. Мы не продаем информ продукты, не обучаем, не строчим ежедневный обзоры и не записываем стримы. Я итак слишком разговорился на тему инвестиций в последнее время ))



Еще один момент. Позиционирование Альфы в линейке фин продуктов. Есть подушка ликвидности – это шаг №0. Стандартный пассивный портфель маст хев каждый, но там не нужен управляющий, сходили на консультацию, получили дорожную карту и вперед в счастливое будущее. Пакет уровня Прайм имеет смысл если расходы на управление оправдываются будущей доходностью, на капитале до 50к это очень спорное решение, и выгоднее просто копить в простом пассивном портфеле. И Альфа, - это legacy уровень, капитал для будущих поколений. Она подходит клиентам, у которых полностью закрыт вопрос базового жизненного комфорта, работает пенсионный план, и на излишке денег можно запускать Альфу. Клиенту живущему в двушке на Виноградаре, накопившему 30к, который размышляет – купить новый паркетник, обновить квартиру или инвестировать в Альфу я точно откажу.