Инвестиции на рынках США. ETF.

St/2
Да, я думаю многим будет интересна именно отдельно Альфа (tail-risk стратегия?) без пассивных фондов. Какой тут порог входа?
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 09 січ, 2021 23:37
St/2
Да, я думаю многим будет интересна именно отдельно Альфа (tail-risk стратегия?) без пассивных фондов. Какой тут порог входа?
Додано: Суб 09 січ, 2021 23:46
Makepeace
Альфа на счете клиента от $50к.
Кроме расходов времени на сопровождение клиента, там лотность такая, что на меньшей сумме не взлетает.
Додано: Нед 10 січ, 2021 03:43
Ну хорошо, допустим, скрипя сердцем, я готов рискнуть годовой зарплатой ради возможности зарабатывать по 35% в год.
Вдруг Вы окажетесь очередным Баффетом (который озолотил своих начальных долгосрочных инвесторов).
Как Вы упомянули в одном из предыдущих комментариев, главный вопрос - насколько надежно защищен downside?
Например, сделав портфель из 60% BIL, 20% TQQQ и 20% TMF (ну условно, т.к. инструменты более рискованные, чем трехкратный леверидж, затрудняюсь привести), я знаю, что, при любых раскладах (ну кроме дефолта США и гиперинфляции) я не потеряю более 40%.
В производных, насколько я понимаю, надежно downside нельзя так же просто просчитать, как в моем примере.
Попадалось несколько статеек, уже не помню деталей, но там показывалось, что опционы ведут себя периодически ну совсем не так, как рассчитывалось (потому, собственно, их и прячут от нас, розничных инвесторов, за семью печатями). Апрельские минусы по нефтяным фьючерсам без левериджа - ну тоже из этой оперы.
Да, Вы приводили примеры защиты от просадок через арбитраж между опционами с разными параметрами (сорри если некорректную лексику использую). Но мне они не шибко понятны, можно по-простому?
Насколько железобетонна целевая максимальная просадка в 25%?
Настолько же, как в моем примере, или же всё более shaky и основано лишь на бэктестах и теоретических расчетах (как в LTCM)?
Я почему так упираю на защиту даунсайда, что, насколько я знаю, с толстыми хвостами просто нереально сложно работать / прогнозировать. То ли недостаток математического аппарата, то ли еще что-то, не совсем понял. А тут как раз толстые хвосты являются центральной части стратегии.
Встроенная защита от даунсайда в стратегии сработает в случае падения рынка акций или бондов на 75% за месяц?
Внезапного повышения ставки с нуля до 10% (или введения отрицательной ставки)?
Отключения России или Китая от SWIFT и закрытия бирж на месяц?
Если я все правильно понимаю, все вышеуказанные варианты мой пример переживет с потерями не более 40%.
А Ваша стратегия?
Я не против просадок или риска потерь части портфеля, но не готов к риску просадки более, чем максимально допускаемый стратегией. Для меня это будет значить, что стратегия просчитана неверно и из нее нужно выходить немедленно.
Ну или если в стратегии нет максимально определенной просадки - в такие игры я тоже не готов играть.
Додано: Нед 10 січ, 2021 09:28
once_upon_a_time
Вопрос рисков — это центральная тема, именно недопонимание в ней и приводит к разрыву отношений между клиентом и управляющим. С другой стороны, управляющий может отвечать только за тот риск, который он может контролировать.
Индустрия выделяет несколько уровней риска.
1. Системный – это инфраструктура. Если завтра Путин пришлет Сатану 18 на Манхеттен или там или высадятся рептилоиды, что будет с рынком и как я могу на это повлиять? Если резидентов Украины прировняют к Северной Корее, или Вас лично внесут в санкционный список США и заморозят активы? Есть системные риски по проще, - банкротство брокера или остановка в обращении рабочих инструментов. Эти ситуации проработаны организаторами торгов и проходит для клиентов бесшовно. Именно по этом мы не идет работать в Казахстан или Албанию, а в США.
2. Рыночный риск. Это прямая зона ответственность стратегии. Тот же март 2020 — это абсолютная рыночная ситуация. В рамках стратегии используются меры по ограничению просадки, это можно назвать стоп лосом или хеджирование риска опционами. В стратегии двух уровневый ограничитель риска: а) позиция всегда собирается из спредов; б) в спокойное время (на низких волах) покупается кол опциона на болевую точку. Я как управляющий заявляю целевую грязную доходность в 50% и макс просадку. Но по всем метрикам вижу целевую 60%, и просадку до 20%. Оставляя себе люфт на «не стандартный» ситуации. Для клиента, с которым работаю больше года и капитал от 500к есть опция, когда success fee увеличивается с обычных 20% до 25%, но половину fee откладывается в резервный фонд на покрытие будущих просадок. Мне это выгодно, так как клиент перестает бегать, ведь выводя деньги в спокойное время, он теряет резервный фонд. А клиент знает, если ему потребуются деньги в «плохие» времена, резервный фонд частично перекроет убыток. Ситуация win win.
3. Риск управления. Насколько бы не была совершенна торговая инфраструктура и отлично спроектирована торговая стратегия – всегда остается человеческий фактор. Можно на ровном месте споткнутся и сломать себе шею. Состояние должно быть, как у дальнобойщика – расслабленная концентрация, ведь управление активов — это длинная дорога, а не спринтерский рывок в точке здесь и сейчас. Я в принципе создал себе эти условия – стратегия предполагает до 20 торговых дней в год; FFA от IB ограничивает меня 15ю клиентами (с партнером получается 30 мест) и я не спешу их заполнять. Мы не продаем информ продукты, не обучаем, не строчим ежедневный обзоры и не записываем стримы. Я итак слишком разговорился на тему инвестиций в последнее время ))
Еще один момент. Позиционирование Альфы в линейке фин продуктов. Есть подушка ликвидности – это шаг №0. Стандартный пассивный портфель маст хев каждый, но там не нужен управляющий, сходили на консультацию, получили дорожную карту и вперед в счастливое будущее. Пакет уровня Прайм имеет смысл если расходы на управление оправдываются будущей доходностью, на капитале до 50к это очень спорное решение, и выгоднее просто копить в простом пассивном портфеле. И Альфа, - это legacy уровень, капитал для будущих поколений. Она подходит клиентам, у которых полностью закрыт вопрос базового жизненного комфорта, работает пенсионный план, и на излишке денег можно запускать Альфу. Клиенту живущему в двушке на Виноградаре, накопившему 30к, который размышляет – купить новый паркетник, обновить квартиру или инвестировать в Альфу я точно откажу.
Додано: Пон 11 січ, 2021 14:16
Додано: Вів 12 січ, 2021 16:29
Додано: Вів 19 січ, 2021 09:15
А моно дешевый SWIFT на IB? mono, но не быстро и не просто.
Результаты эксперимента с Моно: неделя переписки с поддержкой - и е-лимит доехал до IB за $90.
|