Как отправить деньги брокеру в США.

Додано: Вів 10 жов, 2017 09:33

St/2



"А варианты проще всегда есть, но риски..." , а вы считаете доверяться брокерам у которых из преимуществ :

Преимущества работы через украинского субброкера», в котором перечислены следующие пункты:

1. Минимальный размер брокерского счета на порядок ниже.

2. Более оперативная поддержка, в том числе по телефону.

3. Возможность общения с брокером на украинском языке.



ЭТО ВООБЩЕ нормально??



Можно перечислять деньги без лицензии нацбанка и эти деньги будут застрахованы FCA, рисков ноль. Я знаю о чем говорю, могу это подтвердить кому угодно! НО как вы понимаете это только в личке.



Кстати, вчера общался с клиентом, и понял одно, все люди хотят свои ошибки переложить на других, им лучше потерять 5раз по 1000уе, чем с гарантией и надежность инвестировать через надежного брокера. Они не хотят понимать что когда минимальный порог от 100уе для торговля, форекс или еще что-то, это лохотрон, то деньги никуда не выводятся и это виртуальный мир "иллюзия"..... например с выводить деньги на реальный фондовый рынок, минимальный порог 5000 долларов США, но не как не 100уе, этого не позволят сделать не регулятор не брокер.



P.S. ну и конечно все верят в золотую рыбку