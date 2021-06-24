Как отправить деньги брокеру в США.

До 25куе
До 100куе
До 500куе
От 500куе?
Любое обьединение капитала очень жестко регулируется, просто и дешево не получится
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 26 кві, 2021 17:42
О каком размере капитала мы говорим на одного участника
До 25куе
До 100куе
До 500куе
От 500куе?
Любое обьединение капитала очень жестко регулируется, просто и дешево не получится
Додано: Пон 26 кві, 2021 21:15
Додано: Чет 24 чер, 2021 17:05
Какого выбрать брокера для трейдинга? кроме IB?
я хочу выбрать УкрГаз для эксперимента для форекса и металами.
Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:27
Для газа 500-5000$.
Для осторожного трейдинга 30к-50к. Позиции будут разные, несколько графических моделей. Может в долго срок. Думаю серебро будет по 100 вместо 24.
И чтобы налоги ещё не платить.
Надо быть налоговым резидентом ОАЭ?
UPD:
эксперименты со стопами
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