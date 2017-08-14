RSS
Поїздки, відпочинок, туризм

Поїздки, відпочинок, туризм
Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 15:13

ТупУм классное видео
Finnik
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:44

Скільки коштує жити в Туреччині: місячні витрати та скільки заробляють у Туреччині
Ірина_
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 10:33

Як знайти тимчасове житло за кордонорм?

Можливо хтось мав досвід чи має знайомих, хто здає житло.
plitvinko9
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 12:43

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення

Найдешевші туристичні сезони для мандрів Європою
Модератор
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 20:24

Re: Поїздки, відпочинок, туризм

мене цікавить досвід українців за кордоном, а саме в Ісландії, будь ласка, скажіть, як ви там перебуваєте, і чи варто вибирати цю країну для подальшого проживання
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 13:32

larisavovk рекомендую звернути Вашу увагу на гілку форуму Еміграція, заробітчанство, де учасники діляться досвідом життя за кордоном. Там багато практичних відповідей про побут, роботу, адаптацію та документи. Думаю, Ви знайдете чимало корисної інформації.

З повагою,
Ірина_
