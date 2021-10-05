Принять-то, может, примут, но смысл? Будут те же проблемы. Разве что катаются в США по обмену опытом.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 вер, 2021 22:54
Принять-то, может, примут, но смысл? Будут те же проблемы. Разве что катаются в США по обмену опытом.
Додано: Пон 13 вер, 2021 03:08
Re: НБУ - Національний банк України
для начала перестаньте покупать такой дорогой хлеб. В продаже есть так называемый социальный хлеб, в атб 4 грн с копейками, а в варусе 2,50 (вполне съедобный,сам покупаю).И таким образом на условный долар уже можно будет взять 6-10 батонов. Сам зелёный можно подарить тому кто коллекционирует банкноты ,на день рождения.
Додано: Чет 11 лис, 2021 20:22
Есть тут кто живой? А подскажите, осуществляет ли НБУ надзор за деятельностью систем приема платежей (для всяких интернет-магазинов)? Можно туда жалобы на них писать?
Додано: Чет 11 лис, 2021 21:09
Нбу регит платежные системы. Но это не то же что вы пишете. Интернет магазы обычно используют либо банковский эквайринг либо услуги разных систем типа ликпей, пэйфорвэй и т.п. Сомневаюсь что НБУ их мониторит или как-то регулирует их деятельность
Додано: Чет 11 лис, 2021 21:14
Поэтому я и уточнил, что именно я имею ввиду. Системы приема платежей - не то же самое, что платежные системы. То, что последние НБУ регулирует - я в курсе. Наверное, поэтому их и нет ни одной у нас (а если есть, то про них никто не знает). А вот в том и вопрос, следит ли кто-нибудь за всяческими ликпэями (и, кстати, небезызвестный постфинанс, наверное, сюда же).
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