Платёжные карты для зарубежных поездок

Додано: Сер 21 лис, 2018 13:31

MASolomko написав: Если банк не предложил бесплатного участия в GOLD-клубе, то за его участия необходимо отваливать по 20 грн/месяц. Если банк не предложил бесплатного участия в GOLD-клубе, то за его участия необходимо отваливать по 20 грн/месяц.

А можно подробнее?Мне периодически звонят/пишут письма с предложением оформить Уни-Gold, текст писем примерно такой:Сэкономьте на кредите и получите привилегии в обслуживанииПолучите персональное обслуживание в подарок!Спасибо, что пользуетесь картой «Универсальная»Оформите карту «Универсальная Gold» и, если Вам срочно понадобится отправить платеж или перевести деньги между картами, просто дайте поручение своему персональному банкиру через Приват24 или позвоните ему. Он поможет в решении этих и многих других вопросов.К тому же Вы получите:до 75 000 грн кредитного лимита;пониженную процентную ставку – 3,5%;скидки до 30% в точках Дисконтного клуба. Подробнее на сайте;участие в премиальных программах платежных систем VISA и MasterCard.Вот прямо дословно про отсутствие комиссии за участие в GOLD-клубе нет ни слова. Это значит все это время из меня хотят сделать спонсора?Если все таки согласится на предложение и оформить, то что будет с обычной Уни (у меня там под весь лимит покупки по ОЧ)?Видел пару людей, у которых по выписке видно что за Gold ничего не снимают и давно в голове этот вопрос)