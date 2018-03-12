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Платёжные карты для зарубежных поездок
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
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Додано: Чет 04 жов, 2018 15:16
Подскажите, с картой какого банка меньше всего проблем за границей?
Важно: простое поднятие лимита онлайн для оплаты в интернете и снятия наличных, поменьше проверок и т.п.
Пользуюсь КДВ Gold Привата - сильно разочаровал Приват! Нужно было оплатить гостиницу и просто поднять лимит для оплаты в интернете через Приват24. Так запросили мое фото! На компе вебки не было! А со смартфона им мое фото не передавалось! Дурдом полный! Не мог оплатить себе жилье за свои деньги! Пришлось бы из-за них на улице ночевать! 3 Часа с ними в чате сидел и всех на уши поставил, маразм полный - для оплаты моими деньгами - не кредитными - требовать фото! Такого ни один банк не делает!
Есть карта ПУМБ, там такого маразма нет, но нужна еще карта для подстраховки. Кто знает насчет Райффайзен или Кредит Агриколь - с оплатой их картами в Европе проблемы возникают?
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stuermer01
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 06:25
Приват вернул назад опцию подачи заявок при использовании картой заграницей (не касается интернет-оплат).
С аналогичным функционалом смотрите в сторону mono, но у них нет карт с кредитным BIN (все Debit).
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MASolomko
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Додано: Суб 06 жов, 2018 10:26
stuermer01 написав:
Подскажите, с картой какого банка меньше всего проблем за границей?
Важно: простое поднятие лимита онлайн для оплаты в интернете и снятия наличных, поменьше проверок и т.п.
Пользуюсь КДВ Gold Привата - сильно разочаровал Приват! Нужно было оплатить гостиницу и просто поднять лимит для оплаты в интернете через Приват24. Так запросили мое фото! На компе вебки не было! А со смартфона им мое фото не передавалось! Дурдом полный! Не мог оплатить себе жилье за свои деньги! Пришлось бы из-за них на улице ночевать! 3 Часа с ними в чате сидел и всех на уши поставил, маразм полный - для оплаты моими деньгами - не кредитными - требовать фото! Такого ни один банк не делает!
Есть карта ПУМБ, там такого маразма нет, но нужна еще карта для подстраховки. Кто знает насчет Райффайзен или Кредит Агриколь - с оплатой их картами в Европе проблемы возникают?
У каждого банка есть какой то свой "маразм", если ехать за рубеж и не проверить установленные лимиты, то проблемы возникнут в любом банке.
А так - проблемы с оплатой в Европе могут возникнуть у неименных карт и карт с магнитной полосой любого банка
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Stringer
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Додано: Нед 07 жов, 2018 07:41
Stringer написав:
и карт с магнитной полосой любого банка
Хм...
А разве бывают карты без магнитной полосы ?
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mustbe
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Додано: Пон 08 жов, 2018 04:35
mustbe, да. Только чиповые [и с поддержкой бесконтакта].
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MASolomko
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Додано: Суб 13 жов, 2018 13:52
Stringer написав:
А так - проблемы с оплатой в Европе могут возникнуть у неименных карт и карт с магнитной полосой любого банка
могу это только подтвердить, карта без чипа - уже не карта) в магазинах Aldi и Lidl в германии никто ими не платит, хотя терминалы вполне их принимают. Неименных тут вообще нет. Поэтому их лучше даже никому не показывать, а снимать с них только кеш или платить в автоматах.
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stuermer01
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Додано: Пон 15 жов, 2018 18:55
Влітку тестував Visa Platinum від Альфа-банк і Visa Gold від Аваль у низці країн Європи.
Інформував банки про поїздку.
Проблем не було.
Наявність чіпа - критична. Без нього ні білет на поїзд купити, ні в метро зайти.
Дуже здивувало, що в поза туристичними зонами Бельгії досі є проблема з обслуговуванням карток Visa. У супермаркетах на північному заході Бельгії була окрема комісія за оплату Visa, центів 5-10 за транзакцію.
Спитав у місцевих. Пояснили, що тут в усіх MasterCard, а Visa - це дорого.
Наскільки зрозумів, з Visa Platinum в супермаркет тут ходити не прийнято. Але ніхто виду не подавав.
Зроблено в Ураїні. Made in Ukraine.
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I.De
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Додано: Пон 15 жов, 2018 20:27
I.De написав:
Влітку тестував Visa Platinum від Альфа-банк і Visa Gold від Аваль у низці країн Європи.
Інформував банки про поїздку.
Проблем не було.
Наявність чіпа - критична. Без нього ні білет на поїзд купити, ні в метро зайти.
Дуже здивувало, що в поза туристичними зонами Бельгії досі є проблема з обслуговуванням карток Visa. У супермаркетах на північному заході Бельгії була окрема комісія за оплату Visa, центів 5-10 за транзакцію.
Спитав у місцевих. Пояснили, що тут в усіх MasterCard, а Visa - це дорого.
Наскільки зрозумів, з Visa Platinum в супермаркет тут ходити не прийнято. Але ніхто виду не подавав.
Просто напросто там це непотрібно. Все працює без квазі-платинумів як у Альфи, Привату чи Аваля.
Для заможних (часто це від 1млн.) є private banking, там є і справжні платинуми, хоча там окрім карток ще багато чого, що варте уваги.
Взагалі, звичайні місцеві користуються Маестро-картами (актуально для Бельгії), для Німеччини - своя EC-Karte, але вона також замінюється на Маестро.
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Son of Sun
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Додано: Сер 21 лис, 2018 13:31
MASolomko написав:
Если банк не предложил бесплатного участия в GOLD-клубе, то за его участия необходимо отваливать по 20 грн/месяц.
А можно подробнее?
Мне периодически звонят/пишут письма с предложением оформить Уни-Gold, текст писем примерно такой:
Сэкономьте на кредите и получите привилегии в обслуживании
Получите персональное обслуживание в подарок!
Спасибо, что пользуетесь картой «Универсальная»
Оформите карту «Универсальная Gold» и, если Вам срочно понадобится отправить платеж или перевести деньги между картами, просто дайте поручение своему персональному банкиру через Приват24 или позвоните ему. Он поможет в решении этих и многих других вопросов.
К тому же Вы получите:
до 75 000 грн кредитного лимита;
пониженную процентную ставку – 3,5%;
скидки до 30% в точках Дисконтного клуба. Подробнее на сайте;
участие в премиальных программах платежных систем VISA и MasterCard.
Вот прямо дословно про отсутствие комиссии за участие в GOLD-клубе нет ни слова. Это значит все это время из меня хотят сделать спонсора?
Если все таки согласится на предложение и оформить, то что будет с обычной Уни (у меня там под весь лимит покупки по ОЧ)?
Видел пару людей, у которых по выписке видно что за Gold ничего не снимают и давно в голове этот вопрос)
ВВХ - ПНХ!
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romanauscas
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