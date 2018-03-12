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Платёжные карты для
зарубежных поездок

Платёжные карты для зарубежных поездок
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:16

Re: Платёжные карты для зарубежных поездок

romanauscas, зайдите на сайт для оформления карт carddesign.privatbank.ua, авторизуйтесь. Выберите для выпуска карту КдВ-GOLD или Уни-GOLD и если будет надпись о том, что платить 240 грн/год за нахождение в клубе не надо, то бесплатный GOLD доступен. Если нет этого объявление, то участие будет платным.

  romanauscas написав:...если Вам срочно понадобится отправить платеж или перевести деньги между картами, просто дайте поручение своему персональному банкиру через Приват24 или позвоните ему. Он поможет в решении этих и многих других вопросов.
Сколько я спрашивал своего менеджера, то он не имеет права это делать. Только советы или другие консультации дать.
Кто-то давал поручение своему менеджеру?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:49

  MASolomko написав:romanauscas, зайдите на сайт для оформления карт carddesign.privatbank.ua, авторизуйтесь. Выберите для выпуска карту КдВ-GOLD или Уни-GOLD и если будет надпись о том, что платить 240 грн/год за нахождение в клубе не надо, то бесплатный GOLD доступен. Если нет этого объявление, то участие будет платным.


Я так понимаю, что таки 240грн/год) :

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ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:52

Re: Платёжные карты для зарубежных поездок

  romanauscas написав:Я так понимаю, что таки 240грн/год) :

угуу :(
У меня :
Хорошая новость! Банк включил Вас в список клиентов, которые могут бесплатно стать членом GOLD-клуба!
Обычно это стоит 240 грн в год, но для Вас и вступление, и участие абсолютно бесплатно.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:56

  stuermer01 написав:
  Stringer написав:А так - проблемы с оплатой в Европе могут возникнуть у неименных карт и карт с магнитной полосой любого банка
могу это только подтвердить, карта без чипа - уже не карта) в магазинах Aldi и Lidl в германии никто ими не платит, хотя терминалы вполне их принимают. Неименных тут вообще нет. Поэтому их лучше даже никому не показывать, а снимать с них только кеш или платить в автоматах.

Более того, во многих магазинах нет считывателей магнитных карт, только чип и NFC.
Неименные есть, продаются после идентификации.
В Канаде лет 5 назад продавались неименные подарочные карты. Что сейчас - не знаю.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:04

  clientage написав:
  romanauscas написав:Я так понимаю, что таки 240грн/год) :

угуу :(
У меня :
Хорошая новость! Банк включил Вас в список клиентов, которые могут бесплатно стать членом GOLD-клуба!
Обычно это стоит 240 грн в год, но для Вас и вступление, и участие абсолютно бесплатно.


Хм, и у жены такая самая картина, удивлен.
Если кредитка уже есть и на ней много покупок ОЧ, то Уни-Gold просто привяжется к этому счету? Лимит по карте с таким же скрипом будут поднимать, как и по Уни-бомж? Или в Gold-клубе все намного лучше?
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romanauscas
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:15

Re: Платёжные карты для зарубежных поездок

бесплатные голд от привата при наличии депозита от 50т. грн или эквивалент в валюте. Все депо суммируются
max 80
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 16:10

  max 80 написав:бесплатные голд от привата при наличии депозита от 50т. грн или эквивалент в валюте. Все депо суммируются


У меня депозитов в Привате нету. Видно еще есть какая-то программа для старых клиентов / или тех кто своевременно выполняет свои обязательствам)

Upd. Позвонил 3700 ответили что точно будет снимать 20грн/мес и что правда бесплатно если 50К+ грн депозит.
Наверно мой принтскрин не правильно расшифровали.
В любом случае рисковать не буду, т.к. если переведут счет в 20грн/мес избавиться от абонки только через закрытие счета...
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
Повідомлень: 1227
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  #<1 ... 9101112
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