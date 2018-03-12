Платёжные карты для зарубежных поездок

romanauscas, зайдите на сайт для оформления карт carddesign.privatbank.ua, авторизуйтесь. Выберите для выпуска карту КдВ-GOLD или Уни-GOLD и если будет надпись о том, что платить 240 грн/год за нахождение в клубе не надо, то бесплатный GOLD доступен. Если нет этого объявление, то участие будет платным.
romanauscas написав:...если Вам срочно понадобится отправить платеж или перевести деньги между картами, просто дайте поручение своему персональному банкиру через Приват24 или позвоните ему. Он поможет в решении этих и многих других вопросов.
Сколько я спрашивал своего менеджера, то он не имеет права это делать. Только советы или другие консультации дать. Кто-то давал поручение своему менеджеру?
MASolomko написав:romanauscas, зайдите на сайт для оформления карт carddesign.privatbank.ua, авторизуйтесь. Выберите для выпуска карту КдВ-GOLD или Уни-GOLD и если будет надпись о том, что платить 240 грн/год за нахождение в клубе не надо, то бесплатный GOLD доступен. Если нет этого объявление, то участие будет платным.
romanauscas написав:Я так понимаю, что таки 240грн/год) :
угуу У меня : Хорошая новость! Банк включил Вас в список клиентов, которые могут бесплатно стать членом GOLD-клуба! Обычно это стоит 240 грн в год, но для Вас и вступление, и участие абсолютно бесплатно.
Stringer написав:А так - проблемы с оплатой в Европе могут возникнуть у неименных карт и карт с магнитной полосой любого банка
могу это только подтвердить, карта без чипа - уже не карта) в магазинах Aldi и Lidl в германии никто ими не платит, хотя терминалы вполне их принимают. Неименных тут вообще нет. Поэтому их лучше даже никому не показывать, а снимать с них только кеш или платить в автоматах.
Более того, во многих магазинах нет считывателей магнитных карт, только чип и NFC. Неименные есть, продаются после идентификации. В Канаде лет 5 назад продавались неименные подарочные карты. Что сейчас - не знаю.
romanauscas написав:Я так понимаю, что таки 240грн/год) :
угуу У меня : Хорошая новость! Банк включил Вас в список клиентов, которые могут бесплатно стать членом GOLD-клуба! Обычно это стоит 240 грн в год, но для Вас и вступление, и участие абсолютно бесплатно.
Хм, и у жены такая самая картина, удивлен. Если кредитка уже есть и на ней много покупок ОЧ, то Уни-Gold просто привяжется к этому счету? Лимит по карте с таким же скрипом будут поднимать, как и по Уни-бомж? Или в Gold-клубе все намного лучше?
max 80 написав:бесплатные голд от привата при наличии депозита от 50т. грн или эквивалент в валюте. Все депо суммируются
У меня депозитов в Привате нету. Видно еще есть какая-то программа для старых клиентов / или тех кто своевременно выполняет свои обязательствам)
Upd. Позвонил 3700 ответили что точно будет снимать 20грн/мес и что правда бесплатно если 50К+ грн депозит. Наверно мой принтскрин не правильно расшифровали. В любом случае рисковать не буду, т.к. если переведут счет в 20грн/мес избавиться от абонки только через закрытие счета...