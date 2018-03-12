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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 22 лис, 2018 13:22
Re: Платёжные карты для зарубежных поездок
Коллеги, посоветуйте плиз. В каком нашем банке наиболее выгодно открыть карту??? Для США - нужно будет для студента здесь в Украине туда класть деньги - - минимальная комиссия при съёме, возможность выпуска доп.карты, ну и расчёты в USD там без комиссии
Додано: Чет 22 лис, 2018 13:51
Re: Платёжные карты для зарубежных поездок
В 99%, что да. Её карту перевыпустят с обычной на бомж-GOLD и класс карточного счёта станет золотым.
В дальнейшем ей смогут выпускать карты или золотые, или карты с индивидуальным дизайном (хотя у меня по КдВ даёт выпустит именные обычные, но из КдВ у меня нет золотых).
Разницы не заметил.
Единственное по золотым картам лимит по самой карте больше можно поставить и лимит на оплату частями.
Если предлагают золотую Уни, то берите пока дают бесплатно.
После открытия депозита должно пройти минимум 3 дня, потом на сайте надо отслеживать объявление.
В начале месяца снимаеться оплата. Если есть на руках Уни и КдВ, то оплата будет сниматься с Уни.
Я бы выбрал Приват. Многие вещи можно делать удаленно без похода в отделение. Это упростить обслуживание счёта заграницей.
Для постраховки ещё оформил карту другого банка.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 07:30
монобанк
без комиссии за рубежом банков нет. если и есть, то с драконовскими условностями
РОШЕН
ФУФЛО
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