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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 22 лис, 2018 13:22
Re: Платёжные карты для зарубежных поездок
Коллеги, посоветуйте плиз. В каком нашем банке наиболее выгодно открыть карту??? Для США - нужно будет для студента здесь в Украине туда класть деньги - - минимальная комиссия при съёме, возможность выпуска доп.карты, ну и расчёты в USD там без комиссии
Додано: Чет 22 лис, 2018 13:51
Re: Платёжные карты для зарубежных поездок
В 99%, что да. Её карту перевыпустят с обычной на бомж-GOLD и класс карточного счёта станет золотым.
В дальнейшем ей смогут выпускать карты или золотые, или карты с индивидуальным дизайном (хотя у меня по КдВ даёт выпустит именные обычные, но из КдВ у меня нет золотых).
Разницы не заметил.
Единственное по золотым картам лимит по самой карте больше можно поставить и лимит на оплату частями.
Если предлагают золотую Уни, то берите пока дают бесплатно.
После открытия депозита должно пройти минимум 3 дня, потом на сайте надо отслеживать объявление.
В начале месяца снимаеться оплата. Если есть на руках Уни и КдВ, то оплата будет сниматься с Уни.
Я бы выбрал Приват. Многие вещи можно делать удаленно без похода в отделение. Это упростить обслуживание счёта заграницей.
Для постраховки ещё оформил карту другого банка.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 07:30
монобанк
без комиссии за рубежом банков нет. если и есть, то с драконовскими условностями
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:53
В какой валюте здесь собираетесь класть деньги? И какого типа расчеты предполагаются там? Оплата в магазинах, снятие наличных, переводы?
Если с этой стороны - USD, то, может быть, можно присмотреться к Альфа-банку с её Ультрой. Правда, дополнительные карты там, вроде, не делают, но денег положить можно без карты. И снять можно бесплатно, но не много, а оплата в магазинах - без ограничений, и 10 оплат в месяц освобождают от абонплаты.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:14
Re: Платёжные карты для зарубежных поездок
Карта должна пополняться здесь в USD. там должна быть минимальная комиссия на снятие и бесплатные расчеты в магазинах.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:59
Треба помоніторити які карти найкращі для зняття без комісії за границею. Взагалі на навчання можна переводити кошти переводом.
Почитайте
Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:29
Я бы таки смотрел с такими запросами на Альфу. Снятие бесплатное в пределах 10000грн, что не так много в долларах, но если в основном платить безналом, то вполне можно жить. Конвертации нет, поэтому комиссий при оплате тоже никаких не будет.
Но есть одно неудобство: карта должна быть оформлена на того, кто здесь будет класть деньги через кассу. Соответственно, "там" теоретически можно попасть, ведь дополнительных карт на другое лицо в этом пакете не предусмотрено.
А как вообще наше законодательство относится к дополнительным картам на другое лицо в валюте? Может, это вообще нельзя?
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