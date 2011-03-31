Калькулятор зарплаты

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З пов.Ірина
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Додано: Чет 11 жов, 2018 10:02
Добрый день. Если работник принят работу с 9 числа и оклад у него 3726,71 то какая же начисленная и выплаченная зарплата будет?спасибо
Додано: Чет 11 жов, 2018 12:36
natalia_lizanyuk нужно понимать 9 числа какого месяца?
В каждом месяце разное количество дней
С ув.Ирина
Додано: Нед 22 бер, 2020 19:56
Зарплаа за не повний робочий місяць
Ірина_ Якщо працівник працює з 17.03.20., а оклад за повний місяць в нього 5000грн. Як порахувати зарплату?
Додано: Пон 23 бер, 2020 12:32
Доброго дня, шановний 0307!
На жаль, ми не можемо порахувати Вам на визначену дату. Калькулятор рахує за повний період.
Звертаємо увагу, що він досить давно не оновлювався, найближчим часом оновлень не плануємо.
Вибачте, за незручності!
З пов.
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