Перевод денег за границу

Додано: Пон 27 гру, 2021 01:48

cohan Спасибо. Через приват комис отправителя даже меньше (1% (min $1)) на визу.

Тут нужен практический опыт, потому-что мой небольшой опыт и инфа с сайта дисконтбанка указывает на то, что приём проходит через свифт - при переводе эквивалента 100 долл (с гривневой карты, естественно) кроме 1% (комис привата сразу) получателю на карту зачислили ещё на 14,5% меньше. Может я и ощибаюсь, но похоже на свифтовый комис.

+ с сайта дисконтбанка: "Переводы иностранной валюты из-за границы в Израиль осуществляются посредством системы Swift (СВИФТ) — международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей".

Есть ли другие практические решения - другой банк в Израиле, другие ситемы переводов? Пейсенд смотрел - Израиль там есть и в отправителях и в получателях, а Украина только в списке получателей... Пейпал курс не очень + вывод с него тоже, по-моему, с потерями. Поправьте меня, кто в теме.