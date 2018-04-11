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Індустріалбанк

Індустріалбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Індустріалбанк 2.5 5 37
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
5
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 03:11

Re: Індустріалбанк

Что в банке есть вкусного?
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 08:51

  BigMan написав:Что в банке есть вкусного?

Ничего, скучный банк...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 10:33

  BigMan написав:Что в банке есть вкусного?

нет и7остранного инвестора , нет грейсовых выгодных кредиток , нет инновационных технологий , есть только обычный депозит , немног выше ставка , чем в Ощаде,Эксиме и Газе
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 18:17

И сеть банкоматов
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 14:04

Компания «Экспресинвест» купила акции Индустриалбанка

  sens написав:
  BigMan написав:Что в банке есть вкусного?

нет и7остранного инвестора , нет грейсовых выгодных кредиток , нет инновационных технологий , есть только обычный депозит , немног выше ставка , чем в Ощаде,Эксиме и Газе


Об этом говорится в сообщении финансового учреждения в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передают Українські Новини.

Также, согласно сообщению финансового учреждения, страховое общество с дополнительной ответственностью Запад-Резерв уменьшило долю в уставном капитале Индустриалбанка с 17,2% до 12,5%.

Кроме того, Укртраснафта уменьшила долю в уставном капитале Индустриалбанка с 5% до 3,6% от общего количества акций банка.

Доля Розы Дворецкой, которая является учредителем компании Экспресинвест, уменьшилась в уставном капитале Индустриалбанка с 48,3% до 34,3% от общего количества акций банка.
никому не верю
sens
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