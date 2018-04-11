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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 січ, 2018 03:11
Re: Індустріалбанк
Что в банке есть вкусного?
Додано: Сер 10 січ, 2018 10:33
нет и7остранного инвестора , нет грейсовых выгодных кредиток , нет инновационных технологий , есть только обычный депозит , немног выше ставка , чем в Ощаде,Эксиме и Газе
никому не верю
Додано: Чет 12 кві, 2018 14:04
Компания «Экспресинвест» купила акции Индустриалбанка
Об этом говорится в сообщении финансового учреждения в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передают Українські Новини.
Также, согласно сообщению финансового учреждения, страховое общество с дополнительной ответственностью Запад-Резерв уменьшило долю в уставном капитале Индустриалбанка с 17,2% до 12,5%.
Кроме того, Укртраснафта уменьшила долю в уставном капитале Индустриалбанка с 5% до 3,6% от общего количества акций банка.
Доля Розы Дворецкой, которая является учредителем компании Экспресинвест, уменьшилась в уставном капитале Индустриалбанка с 48,3% до 34,3% от общего количества акций банка.
никому не верю
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