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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 16171819 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Індустріалбанк 2.4 5 39 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 44% 17 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 10% 4 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 8 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 5 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 13% 5 Всього голосів : 39 Додано: Чет 15 лис, 2018 15:49 Vint написав: Квесторе_поверніться написав: Де плюшки лежать в банці? Де плюшки лежать в банці?

Вижу в таблицах у них лучшие цены на металлы. Наличием не интересовался. Вижу в таблицах у них лучшие цены на металлы. Наличием не интересовался.



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Добрый день! Industrial24 есть и для iOS. Отключать gsm-банкинг не рекомендуем потому как лукап пароль для переводов с карты "чужого" банка на карту "чужого" банка требует ввода этого пароля, а приходит он исключительно в виде смс - сообщения. в Industrial24 и для Андроид, и дляiOS, есть возможность выпустить платежную полностью виртуальную карточку Visa Prepaid, и использоваться ее для расчетов. Пока только для Андроид есть возможность оцифровать ее и рассчитываться безконтактно с помощью смартфона при наличии NFC. Индустриалбанк Добрый день! Industrial24 есть и для iOS. Отключать gsm-банкинг не рекомендуем потому как лукап пароль для переводов с карты "чужого" банка на карту "чужого" банка требует ввода этого пароля, а приходит он исключительно в виде смс - сообщения. в Industrial24 и для Андроид, и дляiOS, есть возможность выпустить платежную полностью виртуальную карточку Visa Prepaid, и использоваться ее для расчетов. Пока только для Андроид есть возможность оцифровать ее и рассчитываться безконтактно с помощью смартфона при наличии NFC. Индустриалбанк jscb_industrialbank

Представник банку Повідомлень: 1 З нами з: 17.05.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:00 jscb_industrialbank написав: BigMan

Добрый день! Industrial24 есть и для iOS. Отключать gsm-банкинг не рекомендуем потому как лукап пароль для переводов с карты "чужого" банка на карту "чужого" банка требует ввода этого пароля, а приходит он исключительно в виде смс - сообщения. в Industrial24 и для Андроид, и дляiOS, есть возможность выпустить платежную полностью виртуальную карточку Visa Prepaid, и использоваться ее для расчетов. Пока только для Андроид есть возможность оцифровать ее и рассчитываться безконтактно с помощью смартфона при наличии NFC. Индустриалбанк Добрый день! Industrial24 есть и для iOS. Отключать gsm-банкинг не рекомендуем потому как лукап пароль для переводовтребует ввода этого пароля, а приходит он исключительно в виде смс - сообщения. в Industrial24 и для Андроид, и дляiOS, есть возможность выпустить платежную полностью виртуальную карточку Visa Prepaid, и использоваться ее для расчетов. Пока только для Андроид есть возможность оцифровать ее и рассчитываться безконтактно с помощью смартфона при наличии NFC. Индустриалбанк

1. В Industrial24 прикручені П2П перекази? В якій ціні вони? Які ліміти?

2. Платьожик по СЕП без комісіЇ? Які ліміти? 1. В Industrial24 прикручені П2П перекази? В якій ціні вони? Які ліміти?2. Платьожик по СЕП без комісіЇ? Які ліміти? ПреЗЕдент...наш слуга

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Форумчанин року Повідомлень: 8445 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6060 раз. Подякували: 2357 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 16171819 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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