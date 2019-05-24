В наличии есть, обращайтесь, будем рады!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лис, 2018 15:49
В наличии есть, обращайтесь, будем рады!
[b]Привезу под Вас нужное количество металла в любой разбивке. Металл - штамповка, Аргор. Если работаете напрямую с завоза - металл еще дешевле.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:52
BigMan
Добрый день! Industrial24 есть и для iOS. Отключать gsm-банкинг не рекомендуем потому как лукап пароль для переводов с карты "чужого" банка на карту "чужого" банка требует ввода этого пароля, а приходит он исключительно в виде смс - сообщения. в Industrial24 и для Андроид, и дляiOS, есть возможность выпустить платежную полностью виртуальную карточку Visa Prepaid, и использоваться ее для расчетов. Пока только для Андроид есть возможность оцифровать ее и рассчитываться безконтактно с помощью смартфона при наличии NFC. Индустриалбанк
Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:00
1. В Industrial24 прикручені П2П перекази? В якій ціні вони? Які ліміти?
2. Платьожик по СЕП без комісіЇ? Які ліміти?
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 23:39
jscb_industrialbank, когда будут кредитки с кешбеком, и беспроблемным скорингом для "вольных козаков", у которых нет справок от рабовладельца, но есть доходы (типа моно, абанка)?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 25 тра, 2019 06:47
Re: Індустріалбанк
Припейд карт присутні? Як їх отримати?
Додано: Суб 25 тра, 2019 11:47
Решили приколоться? Серьёзно - в этом замшелом банке?
Не представляю, кому это может быть интересно, кроме топов банка. Вместо использования Google Pay / Apple Pay.
"Для тех, кто ищет современный банковский сервис" (как сказано в описании вашего приложения) - так вот, эта прогрессивная категория использует другие банки. В ИДБ нет и никогда не было ничего интересного. Говорю как очень давний зарплатный клиент.
Додано: Суб 25 тра, 2019 13:01
Пока замшелый. Но вроде имеет амбиции. Вот даже представителя подогнали
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 25 тра, 2019 13:06
Re: Індустріалбанк
Они нацелены расти и развиваться. Из ТАСа пытаются переманить специалистов
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