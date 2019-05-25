Індустріалбанк

Додано: П'ят 24 тра, 2019 23:39

jscb_industrialbank, когда будут кредитки с кешбеком, и беспроблемным скорингом для "вольных козаков", у которых нет справок от рабовладельца, но есть доходы (типа моно, абанка)?

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин