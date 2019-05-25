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Індустріалбанк

Індустріалбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Індустріалбанк 2.5 5 40
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
43%
17
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
5
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 15:49

  Vint написав:
  Квесторе_поверніться написав:Де плюшки лежать в банці?

Вижу в таблицах у них лучшие цены на металлы. Наличием не интересовался.


В наличии есть, обращайтесь, будем рады!
[b]Привезу под Вас нужное количество металла в любой разбивке. Металл - штамповка, Аргор. Если работаете напрямую с завоза - металл еще дешевле.
Andrey_Gold
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:52

BigMan
Добрый день! Industrial24 есть и для iOS. Отключать gsm-банкинг не рекомендуем потому как лукап пароль для переводов с карты "чужого" банка на карту "чужого" банка требует ввода этого пароля, а приходит он исключительно в виде смс - сообщения. в Industrial24 и для Андроид, и дляiOS, есть возможность выпустить платежную полностью виртуальную карточку Visa Prepaid, и использоваться ее для расчетов. Пока только для Андроид есть возможность оцифровать ее и рассчитываться безконтактно с помощью смартфона при наличии NFC. Индустриалбанк :D
jscb_industrialbank
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:00

  jscb_industrialbank написав:BigMan
Добрый день! Industrial24 есть и для iOS. Отключать gsm-банкинг не рекомендуем потому как лукап пароль для переводов с карты "чужого" банка на карту "чужого" банка требует ввода этого пароля, а приходит он исключительно в виде смс - сообщения. в Industrial24 и для Андроид, и дляiOS, есть возможность выпустить платежную полностью виртуальную карточку Visa Prepaid, и использоваться ее для расчетов. Пока только для Андроид есть возможность оцифровать ее и рассчитываться безконтактно с помощью смартфона при наличии NFC. Индустриалбанк :D

1. В Industrial24 прикручені П2П перекази? В якій ціні вони? Які ліміти?
2. Платьожик по СЕП без комісіЇ? Які ліміти?
ПреЗЕдент...наш слуга
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 23:39

jscb_industrialbank, когда будут кредитки с кешбеком, и беспроблемным скорингом для "вольных козаков", у которых нет справок от рабовладельца, но есть доходы (типа моно, абанка)?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 06:47

Re: Індустріалбанк

Припейд карт присутні? Як їх отримати?
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 11:47

  Вкладчик1234 написав:когда будут кредитки с кешбеком

Решили приколоться? Серьёзно - в этом замшелом банке? :mrgreen:

  jscb_industrialbank написав:Пока только для Андроид есть возможность оцифровать ее и рассчитываться безконтактно с помощью смартфона при наличии NFC.

Не представляю, кому это может быть интересно, кроме топов банка. Вместо использования Google Pay / Apple Pay.

"Для тех, кто ищет современный банковский сервис" (как сказано в описании вашего приложения) - так вот, эта прогрессивная категория использует другие банки. В ИДБ нет и никогда не было ничего интересного. Говорю как очень давний зарплатный клиент.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 13:01

  Vorlon написав:Решили приколоться? Серьёзно - в этом замшелом банке?

Пока замшелый. Но вроде имеет амбиции. Вот даже представителя подогнали
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 13:06

Re: Індустріалбанк

Vorlon написав:
  Вкладчик1234 написав:когда будут кредитки с кешбеком

Решили приколоться? Серьёзно - в этом замшелом банке? :mrgreen:

  jscb_industrialbank написав:Пока только для Андроид есть возможность оцифровать ее и рассчитываться безконтактно с помощью смартфона при наличии NFC.

Не представляю, кому это может быть интересно, кроме топов банка. Вместо использования Google Pay / Apple Pay.

"Для тех, кто ищет современный банковский сервис" (как сказано в описании вашего приложения) - так вот, эта прогрессивная категория использует другие банки. В ИДБ нет и никогда не было ничего интересного. Говорю как очень давний зарплатный клиент.
Они нацелены расти и развиваться. Из ТАСа пытаются переманить специалистов :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 16:11

Замшелый...
Это вы еще в Мете не были...
Р2р на выход,говорю, по такой то карте платный?
Нет, отвечают. У нас такого нет.
guntherhouse777
 
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